Márki-Zay Péter felesége engedély nélkül vezetett le otthonszüléseket

ÁSZ: A MOMENTUM ÉS A PÁRBESZÉD VISSZAKAPJA AZ ÁLLAMI TÁMOGATÁST, HA MEGFELELÕ MÓDON IGAZOLJA GAZDÁLKODÁSA TÖRVÉNYES KERETEIT. BENKÕ TIBOR HONVÉDELMI MINISZTER: SZÉKESFEHÉRVÁR A MAGYAR KATONÁK FÕVÁROSA LESZ; A HONVÉDSÉG SZAKMAI IRÁNYÍTÁSA ODAKÖLTÖZIK. AZ ORSZÁGGYÛLÉS DÖNTHET AZ ELLENZÉKI KÉPVISELÕK BÜNTETÉSÉRÕL A TÚLÓRATÖRVÉNY ELLENI TILTAKOZÁSUK MIATT. A HÁZBIZOTTSÁG ÜLÉSÉN NEM SZÜLETETT KONSZENZUS AZ ÜGYBEN; KÖVÉR LÁSZLÓ HÁZELNÖK EGYHAVI TISZTELETDÍJ MEGVONÁSÁT JAVASOLTA. AZ ELLENZÉK ELFOGADHATATLANNAK TARTJA KÉPVISELÕIK MEGBÜNTETÉSÉT, A FIDESZ A SZABÁLYOK BETARTÁSÁT VÁRJA EL MTI. JAVÍTOTTA MAGYARORSZÁGRA VONATKOZÓ NÖVEKEDÉSI ELÕREJELZÉSÉT AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG. ORBÁN VIKTOR A TÖBBI KÖZT AZ ÁLLAMI INFRASTRUKTÚRA-BERUHÁZÁSOKRÓL ÉS A FALUSI CSOK FELTURBÓZÁSÁRÓL BESZÉL ÉVÉRTÉKELÕJÉN FIGYELÕ. A KORMÁNY IDÉN 4,1%-OS GDP-NÖVEKEDÉSSEL SZÁMOL, EZT CÉLOZZA MEG A NÖVEKEDÉSSERKENTÕ PROGRAM BEJELENTÉSÉVEL A MINISZTERELNÖK FIGYELÕ. MAGYARORSZÁG EL AKARJA KERÜLNI, HOGY KIZÁRÓLAG OROSZORSZÁGTÓL VEHESSEN FÖLDGÁZT. A LEHETÕSÉGEKRÕL SZIJJÁRTÓ PÉTER WASHINGTONBAN TÁRGYALT AZ AMERIKAI ENERGIAÜGYI MINISZTERREL. BENCSIK JÁNOS ÉS CSÁNYI TAMÁS KERÜL A KÉPVISELÕI MANDÁTUMÁRÓL LEMONDOTT JOBBIKOS SZÁVAY ISTVÁN ÉS STAUDT GÁBOR HELYÉRE. ENGEDÉLYEK NÉLKÜL IS VEZETETT LE OTTHONSZÜLÉSEKET MÁRKI-ZAY PÉTER HÓDMEZÕVÁSÁRHELYI POLGÁRMESTER FELESÉGE PESTISRÁCOK.HU. A RÉGI MAGYAR NEMZET-ES HAGYOMÁNYOKAT AKARJA VISSZAHOZNI BALLAI ATTILA, A LAP ÚJ FÕSZERKESZTÕJE MAGYARORSZÁG ÉLÕBEN. TÜTTÕ KATA, HARANGOZÓ GÁBOR ÉS GURMAI ZITA KERÜLHET AZ MSZP EP-LISTÁJÁRA SZANYI TIBOR ÉS UJHELYI ISTVÁN MELLETT MAGYAR NEMZET. KSH: DECEMBERBEN 5,4%-KAL NÕTT AZ IPARI TERMELÉS AZ ELÕZÕ ÉV AZONOS IDÕSZAKÁHOZ KÉPEST. RENDKÍVÜLI KONGRESSZUST KEZDEMÉNYEZ A JOBBIK ELNÖKSÉGE FEBRUÁR 23-RA, ARRÓL IS EGYEZTETNEK MAJD, HOGY PÁRTKÉNT MÛKÖDNEK-E TOVÁBB. A FÕPOLGÁRMESTERI HIVATAL NEM AD ENGEDÉLYT A RED BULL AIR RACE BUDAPESTI VERSENYÉRE, TARLÓS ISTVÁN A TÖBBI KÖZT A DUNAKANYART JAVASOLJA. MINDEN NAGY DÖNTÉSSEL MEG KELL VÁRNI AZ EP-VÁLASZTÁST - MONDTA ORBÁN VIKTOR A V4-EK ÉS NÉMETORSZÁG POZSONYI KORMÁNYFÕI TALÁLKOZÓJÁN. NÉMETH ZSOLT KÜLÜGYI BIZOTTSÁGI ELNÖK: EURÓPA PROBLÉMÁIRA HANEM OLYAN MEGOLDÁS KELL, AMELY MAGÁBAN FOGLALJA AZ EU BÕVÍTÉSÉT. MOSZKVA MINDENT MEGTESZ AZ AMERIKAI RAKÉTÁK BALTIKUMI MEGJELENTÉSE ELLEN KÖZÖLTE AZ OROSZ KÜLÜGYMINISZTER-HELYETTES. MERKEL SEGÍTSÉGÉT KÉRTE PETER PELLEGRINI SZLOVÁK KORMÁNYFÕ AHHOZ, HOGY AZ EURÓPAI MUNKAÜGYI ÜGYNÖKSÉG SZLOVÁKIÁBA KÖLTÖZZÖN. MEGSZAVAZTA AZ UKRÁN PARLAMENT A NATO- ÉS AZ EU-CSATLAKOZÁS ALKOTMÁNYBA FOGLALÁSÁT. TÖMEGES AMNESZTIÁT HIRDETTEK IRÁNBAN AZ ISZLÁM FORRADALOM 40. ÉVFORDULÓJA ALKALMÁBÓL. IRAKI MILÍCIÁK TÖBB TUCAT RAKÉTÁT LÕTTEK KI EGY SZÍRIAI HATÁRMENTI TELEPÜLÉSRE, AMELY AZ ISZLÁM ÁLLAM NEVÛ TERRORSZERVEZET ELLENÕRZÉSE ALATT ÁLL. BOMBAFENYEGETÉS MIATT VISSZAFORDULT STOCKHOLMBA A NORWEGIAN AIR NIZZÁBA TARTÓ JÁRATA 169 EMBERREL A FEDÉLZETÉN. NEM SÉRÜLT MEG SENKI. CSÚCSTALÁLKOZÓT TARTANAK A VISEGRÁDI ORSZÁGOK KORMÁNYFÕI ANGELA MERKEL NÉMET KANCELLÁR RÉSZVÉTELÉVEL POZSONYBAN. ISMÉT BRÜSSZELBE UTAZOTT THERESA MAY BRIT MINISZTERELNÖK A BREXITRÕL KÖTÖTT ALKU ÚJRATÁRGYALÁSÁRA. TÖRÖK MENEDÉKKÉRÕ KÉSELT HALÁLRA EGY SZOCIÁLIS ÜGYINTÉZÕT AUSZTRIÁBAN. AZ ELKÖVETÕT FÉL ÓRÁN BELÜL ELFOGTÁK. A VENEZUELAI HADSEREG BARIKÁDOT EMELT A KOLUMBIAI HATÁRNÁL EGY HÍDON, HOGY NE JUTHASSON BE NEMZETKÖZI HUMANITÁRIUS SEGÉLY AZ ORSZÁGBA. BRIT IPARSZÖVETSÉG: A KEMÉNY BREXIT GLOBÁLIS KERESKEDELMI SZERZÕDÉSEKBÕL ZÁRNÁ KI NAGY-BRITANNIÁT. JUAN GUAIDÓ VENEZUELAI ELLENZÉKI VEZETÕ NICOLAS MADURO ELNÖK ELTÁVOLÍTÁSÁRA ÉS ÚJ ELNÖKVÁLASZTÁS KIÍRÁSÁRA SZÓLÍTOTT FEL. ÚJABB MIGRÁNSKARAVÁN ÉRKEZETT AZ EGYESÜLT ÁLLAMOK MEXIKÓI HATÁRÁHOZ. JELENTÕS TORLÓDÁS ALAKULT KI AZ M0-SON A NAGYTÉTÉNYI ÉS A DUNAHARASZTI TERELÉSEKNÉL, AKÁR EGY ÓRÁVAL IS NÕHET A MENETIDÕ. HÁROM AUTÓ ÜTKÖZÖTT A 7-ES ÚTON AGÁRDNÁL, A BALESETBEN EGY EMBER MEGHALT, AZ 55. KM-NÉL LEZÁRTÁK AZ UTAT. ÉLETFOGYTIGLANI BÜNTETÉST KÉRT AZ ÜGYÉSZSÉG ARRA A HÁROM FÉRFIRA, AKIK 2017-BEN AGYONVERTEK EGY IDÕS NÕT GÖNCRUSZKAI OTTHONÁBAN. 92 ÉVESEN MEGHALT KOSZTOS SÁNDORNÉ BODNÁR GIZELLA, ISMERTEBB NEVÉN "REPÜLÕS GIZI". 78 ÉVES KORÁBAN ELHUNYT ERDÕS JÓZSEF KOSSUTH- ÉS JÁSZAI MARI-DÍJAS BÁBMÛVÉSZ.