Márki-Zay Péter elismerte, hogy a Bajnai-féle adatgyűjtő cég továbbra is neki dolgozik

Ahogy azt megírtuk, kiderült, hogy ez a cég dönthette el a baloldali előválasztást Márki-Zay javára, és most bebizonyosodott, hogy az országgyűlési választás eredményét is befolyásolni próbálják.

Bajnai Gordon és volt titkosszolgálati miniszterének a cégei külföldön vannak bejegyezve, ami azt is jelenti, hogy külföldre viszik a magyar választópolgárok adatait.

Az Index hozta nyilvánosságra, hogy a baloldali előválasztáson

BAJNAI GORDON KÉRÉSÉRE LETT A LESZÁLLÓÁGBA KERÜLT KARÁCSONY GERGELY HELYETT MÁRKI-ZAY PÉTER DOBREV KLÁRA ELLENFELE A MÁSODIK FORDULÓBAN, AKIT – AZ ELŐVÁLASZTÁSON RÉSZT VEVŐ, ELKÖTELEZETT BALOLDALI SZAVAZÓK ADATAIT JÓL ISMERŐ ÉS ONLINE CÉLZOTTAN MEGSZÓLÍTANI KÉPES – CÉG SEGÍTETT GYŐZELEMHEZ.

Emlékezetes, hogy Bajnai Gordon, aki korábban Karácsony Gergelyt támogatta az előválasztáson, hirtelen látványosan beállt Márki-Zay mögé.

Most a baloldali miniszterelnök-jelölt egy kérdésre válaszolva megerősítette, hogy továbbra is neki dolgoznak Bajnaiék, így nyilvánvalóan arra készülhetnek, hogy az április 3-i választás adatait is befolyásolják.