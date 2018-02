Márki-Zay: Lázár a legnagyobb kampánymenedzserem

Tavaly november végén tüdőgyulladásban halt meg a város akkori fideszes polgármestere, Almási István. A vasárnapi választáson a Fidesz és a KDNP jelöltjeként Hegedűs Zoltán jelenlegi alpolgármester, független jelöltként pedig Hernádi Gyula orvos és a Fideszből kiábrándult, Márki-Zay Péter közgazdász indul. Utóbbi a Hír TV-ben is, január 5-én erősítette meg az indulási szándékát.

– Tudásommal és gazdaságfejlesztési tapasztalataimmal, amelyeket nemcsak Magyarországon, hanem például az Egyesült Államokban szereztem, szeretném a munkahelyteremtést: munkahelyek, munkaadók Hódmezővásárhelyre csábítását, helyi vállalkozások fejlesztését és a fiatalok felkészítését a munkaerőpiacra támogatni. Ezenkívül ígérem, hogy kiállok az önkény ellen, az önkényes intézkedések ellen – fogalmazott a független polgármesterjelölt akkor.

Ezt követően a politikai kampányba beszállt a katolikus egyház is Hódmezővásárhelyen: a plébános nyíltan a fideszes polgármesterjelölt mögé állt. Németh László meg is indokolta, hogy miért a fideszes jelöltre kell szavazni, és miért nem Márki-Zay Péterre, aki egyben a helyi plébánia világi vezetője is.

– A második világháború óta a magyar népnek és a magyar egyházaknak, nem csak a katolikus egyháznak, nem volt olyan lehetősége, hogy ilyen támogatást élvezzen, mint a jelenlegi kormány által, amit kap. Az oktatásban, az egészségügyben, szociális téren, könyvkiadásban, és lehetne sorolni. Hódmezővásárhelyen már itt van a pénz a számlán, most kezdjük építeni a kertvárosban a harmadik katolikus templomot – jelentette ki a plébános.

A plébános beszéde a hívők egy részét felháborította és a Váci Egyházmegye püspöke is kifogásolta. Beer Miklós szerint egy pap nem viselkedhet pártfunkcionáriusként.

A fideszes jelölt pénzzel akarja megnyerni a hódmezővásárhelyieket. Egy pénteki fórumon arról beszélt, hogy a település 150 milliárd forint fejlesztési forrást használhat fel a Modern városok programban.

– Én nagyon bízom benne, hogy a hódmezővásárhelyiek bölcsen gondolkodva, mérlegelve a lehetőségeket, mérlegelve azt az utat, amit Almási István polgármester úr az önök javaslatára kitűzött, hogy ezt közösen fogjuk tudni folytatni – fogalmazott.

Márki-Zay Péter kampányzáró beszédében, szombaton a gyanús hódmezővásárhelyi közbeszerzéseket és a közfoglalkoztatottak letolvajozását vetette Lázár János miniszter és Hegedűs Zoltán alpolgármester szemére.

A független polgármesterjelölt ismét a megfélemlítés és a korrupció felszámolását ígérte.

– Garantálom, hogy átláthatóvá teszünk minden közbeszerzést, bár a tíz fideszes honatya nagyon sok mindent továbbra is maga fog eldönteni, de én egyvalamiről gondoskodom, hogy tudjanak róla. Önök tudjanak róla, amikor ellopják az önök pénzét! Önök tudjanak róla, amikor önöket 300 millió forinttal megkárosítják. Önök tudjanak róla, hogy ha valakinek 30 százalékot kell visszacsorgatnia ahhoz, hogy önök vállalkozóként kapjanak egy telket az ipari parkban. Önök tudjanak róla, hogy ha a közmunkásokat magánemberek birtokán dolgoztatják – emelte ki Márki-Zay Péter.

A független indulót megpróbálták lejáratni is: szórólapokon név szerint listázták azokat, akik támogatják a független polgármesterjelöltet. A listán szerepelnek magánemberek, de a zsidó hitközség is.