Márki-Zay kimaradt az ellenzéki összefogásból

40 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést, ezzel 4853 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Az elhunytak száma változatlanul 607 fő, 3590-en már meggyógyultak. Napokon belül megjelenik az a járványügyi protokoll, amely részletesen szabályozza, hogy az iskoláknak milyen intézkedéseket kell betartaniuk - mondta Kisfaludy László Magyarország élőben című műsorunkban. A köznevelésért felelős helyettes államtitkár közölte: arra számítanak, hogy normál rendben elkezdődik a tanév, de a biztonsági szabályokat be kell tartani. A jelenlegi ismeretek szerint nem veszélyezteti jobban a koronavírus az allergiásokat - mondta Szigeti Tamás, a Nemzeti Népegészségügyi Központ levegőhigiénés szakértője. Időközi választást szeretne Göd felfüggesztett Momentumos polgármestere - mondta híradónknak Balogh Csaba. Közölte: ehhez azonban a képviselőtestület többségi szavazatára lenne szükség. Kihívásokkal küzd - ezt válaszolta Göd LMP-s alpolgármestere arra a kérdésre, hogy alkalmas-e polgármesternek a momentumos Balogh Csaba. Fülöp Zoltán Magyarország élőben című műsorunkban azt mondta: a gödi polgármester és a képviselőtestület többsége közötti konfliktust tárgyalásokkal lehetne rendezni, így elkerülhető az időközi választás. Több száz millió forinttal károsítja meg az erzsébetvárosi lakosokat Niedermüller Péter - írja a Magyar Nemzet. A 7. kerület DK-s polgármestere kevesebb mint egy év alatt ugyanis jelentősen leépítette a lakossági, többek között a családi és nyugdíjas kedvezményeket. Ha a Dohány utcai zsinagógát a nap 24 órájában őrzi a rendőrség, akkor a Hazatérés temploma előtti Horthy-szobrot is őriznie kellene - jelentette ki a Mi Hazánk elnöke. Toroczkai László levélben fordult a belügyminiszterhez ez ügyben, Pintér Sándor azonban nem látja indokoltnak a rendőri védelmet. Félmilliárd forintos ingatlanspekulációban lehet érintett Érd baloldali városvezetése -írja a Magyar Nemzet. A lap információi szerint a város önkormányzata 426 millió forintot fizethet ki kártérítésként egy, a korábbi SZDSZ-hez köthető vállalkozónak egy 23 éve kezdődött ingatlanügyben. A következő tíz év alatt a városi buszállomány fele cserélhető le kormányzati és európai uniós források felhasználásával minimális karbonkibocsátású elektromos autóbuszokra - közölte Palkovics László innovációs és technológiai miniszter. A kormány határozata alapján az idén nyolcszázmillió forint egyszeri többletforrás jut a hungarikumok és nemzeti értékek népszerűsítésére, és 2021-től szintén nyolcszázmillió forintot biztosít az állam erre a célra - írja a Magyar Hírlap. A megyei jogú városok a klímavédelem élharcosai, időarányosan már túlteljesítették a széndioxid-kibocsátás csökkentésére tett vállalásaikat - közölte Szita Károly, a Megyei Jogú Városok Szövetségének elnöke. Az nem jó érzés, ha valakinek a barátai rosszban vannak, és főleg nem jó, ha mindez a nemzetközi politikában fordul elő, márpedig nekünk Ciprus, Görögország és Törökország is barátunk - írta a külgazdasági és külügyminiszter a Facebookon. Törökország szerint a történelem, továbbá a közel-keleti térség népeinek lelkiismerete nem feledi és nem bocsátja majd meg az Egyesült Arab Emírségeknek az Izraellel kötött békemegállapodást - közölte az Anadolu török állami hírügynökség. Irán veszélyesnek és illegitimnek nevezte a békekötést Izrael és az Egyesült Arab Emírségek között - írta az IRNA állami hírügynökség az iráni külügyminisztérium közleményére hivatkozva. A fehérorosz belügyi hatóságok szabadon engedik az összes tüntetőt, akit az elmúlt napok tömeges tüntetésein vettek őrizetbe - jelentette Minszkből a TASZSZ orosz hírügynökség. További szankciók meghozatalára van szükség azokkal szemben, akik megsértették a demokratikus értékeket vagy visszaéltek az emberi jogokkal Fehéroroszországban - jelentette ki Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke. A fehérorosz elnökválasztáson leadott szavazatok újraszámlálását követelő online petíció aláírására buzdította támogatóit Szvjatlana Cihanouszkaja ellenzéki elnökjelölt. Nem minősíthető forradalomnak a fehéroroszországi helyzet - jelentette ki Jurij Karajev fehvérorosz belügyminiszter. Nemzetközi megfigyelők jelenléte mellett meg kell ismételni a fehéroroszországi elnökválasztást - közölte Andrej Babis cseh miniszterelnök. A világon 20,8 millió ember fertőződött meg a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 754 ezer, a gyógyultaké pedig 12,9 millió a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem összesítése szerint. Az Európai Unió megállapodást kötött az AstraZeneca nevű brit gyógyszeripari csoporttal 400 millió adag, koronavírus elleni védőoltás beszerzéséről - közölte az Európai Bizottság. A nyugat-balkáni térség országai közül csak Szerbia igényelte a koronavírus elleni új, orosz védőoltást. A szerb járványügyi szakemberek közölték, a megvásárolt vakcinát még Szerbiában is bevizsgálják mielőtt alkalmazni kezdenék. A távolságtartás akár 45 százalékkal is csökkenthette az új koronavírus okozta járvány terjedését Európában egy dán-francia tanulmány szerint. Folyamatosan gyorsuló ütemben terjed a koronavírus-fertőzés Ukrajnában, egymás után másodszor döntötte meg a csúcsot az egy nap alatt azonosított fertőzöttek száma, meghaladva az 1700-at. A járvány kitörése óta elhunytak száma meghaladta a kétezret. Romániában az elmúlt 24 órában 1415 embernél mutatták ki a fertőzést, a járványnak már több mint 2900 halálos áldozata van. Horvátországban egy nap alatt 208-cal nőtt a fertőzöttek száma. Ismét kötelező lesz a 14 napos karantén az Egyesült Királyságban a Franciaországból, Hollandiából, Monacóból, Máltáról, valamint a Turks- és a Caicos szigetekről és Arubáról érkezők számára a koronavírus-járvány miatt. Peruban átlépte a félmilliót az eddigi azonosított koronavírus-fertőzöttek száma, az ország Latin-Amerika legmagasabb halálozási arányát produkálja. Észak-Korea feloldotta a július végén koronavírus-fertőzés gyanúja miatt vesztegzár alá vont Keszong zárlatát - derül ki az ország állami hírügynökségének jelentéséből. Meghosszabbították Új-Zélandon az ország legnagyobb városa, Auckland vesztegzárát a koronavírus-járvány miatt. Százhetvennyolcra emelkedett a múlt heti bejrúti robbanás halálos áldozatainak a száma, mintegy 6000 ember megsebesült, és legalább 30-an eltűntek. Tízmillió forint értékű humanitárius segélyt szállított a katasztrófa sújtotta Bejrútba a Baptista Szeretetszolgálat. Az izraeli hadsereg bejelentette, hogy újabb csapást mért a Hamász gázai övezeti állásaira. Az afgán hatóságok közölték, hogy megkezdték az utolsó 400 tálib fogoly szabadon bocsátását, eleget téve ezzel a béketárgyalásokat előkészítő dohai megállapodásnak. Kim Dzsong Un észak-koreai vezető új miniszterelnököt nevezett ki Kim Dok Hun személyében - jelentette a KCNA hivatalos hírügynökség. Megadta magát a Fülöp-szigeteki rendőrségnek egy terroristavezér, akit összefüggésbe hoztak két kanadai és egy malajziai túsz lefejezésével - közölte Archie Gamboa rendőrfőkapitány. A fehérek kitelepítését követelték a radikális baloldali aktivisták az amerikai Seattle-ben. A tüntetők felvonulásuk közben azt skandálták, hogy kiállnak a feketék mellett, és a fehérek költözzenek el a városból. Rekordmértékű, 4,6 tonna hasist koboztak el Spanyolországban, a kábítószert egy Marokkóból érkezett kamion rakterében rejtették el, a teherautó sofőrjét előállították - közölte az Európai Unió határ- és partvédelmi ügynöksége, a Frontex. Újabb alagutat találtak Bács-Kiskun megyében, az ideiglenes biztonsági határzár mellett a bácsalmási rendőrök. Nyolc embert vitt egy személyautóban egy ukrán embercsempész, akit utasaival együtt fogtak el a rendőrök a szlovén határ közelében - közölte a Zala Megyei Rendőr-főkapitányság. Előre kitervelten, nyereségvágyból, több emberen elkövetett emberöléssel gyanúsít a rendőrség egy 41 éves magyar és egy 42 éves szlovák férfit a Pilisszentivánnál talált testmaradványokkal összefüggésben - jelentették be magyar és szlovák rendőri vezetők. Letartóztattak egy Fejér megyei férfi, aki több mint 150 ezer doboz cigarettát rejtegetett egy külvárosi hétvégi ház pincéjében - közölte a Nemzeti Adó- és Vámhivatal. Meghalt egy motoros a 6-os úton Pécs és Hird között - közölte a Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság Leszállíthatják a BKK járatairól azokat, akik maszk vagy kendő nélkül utaznának - közölte a közlekedési társaság. Ismét névleges teljesítményen üzemel a paksi atomerőmű 4. blokkja, amelyet csütörtökön egy irányítástechnikai berendezés hibája miatt állítottak le. A válogatott kapus Gulácsi Péter lett az első olyan magyar labdarúgó, aki klubcsapatával bejutott a Bajnokok Ligája elődöntőjébe, miután az RB Leipzig a legjobb nyolc között 2:1-re legyőzte az Atlético Madrid együttesét. Lewis Hamilton, a Mercedes pilótája volt a leggyorsabb a Forma-1-es Spanyol Nagydíj második szabadedzésén, Barcelonában.