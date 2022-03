Márki-Zay kampányfőnöke elismerte, vannak tárgyalások Ukrajna és a baloldal között

A magyar baloldal a háború kezdete óta felelőtlen kijelentésekkel próbálja veszélybe sodorni Magyarországot és a határon túli magyarokat. Márki-Zay Péter beszélt már korábban arról, hogy katonákat és fegyvereket küldene Ukrajnába, most pedig Twitter-oldalán biztosította támogatásáról az ukrán elnököt, és kiemelte: alig várja már, hogy személyesen is találkozzanak.

Eddig is fennállt a gyanú, hogy a magyar baloldal és az ukrán vezetés között gyakran zajlanak háttértárgyalásások, most viszont ezt be is vallották.