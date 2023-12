Márki-Zay hónapokkal a választások előtt is külföldi pénzekről beszélt, az ellenzék mégis azt állítja, hogy nem tudtak róla + videó

Megosztás itt:

„ R.: Külföldről szokott esetleg pénzt kapni a kampányához?

Igen, és az elszámolásban benne is van.” - Márki-Zay Péter ezt 2022. február 4-én mondta a Magyar Nemzet riporterének, tehát két hónappal a választások előtt is nyíltan beszélt arról a baloldali összefogás miniszterelnök-jelöltje, hogy külföldről is érkeznek források a kampányba. A botrány még ugyanezen év nyarán robbant ki, amikor a választásokat követően egy podcastben azt fejtegette, hogy hónapokkal a választásokat követően is érkezett az Amerikai Egyesült Államokból több száz millió forint, amelyekből a kampány utolsó számláit rendezték. Az ellenzéki pártok ezt követően a mai napig azt állítják, hogy ezekről a pénzekről ők semmit sem tudnak.

Ander Balázs, a Jobbik alelnöke a Magyar Nemzetnek most arról beszélt, hogy ami miatt az ÁSZ most meg akarja büntetni őket is, azt a pártja nem követte el, és ez az egész nem az ő saruk. A politikus egyértelműen Márki-Zay Péterre és Karácsony Gergelyre hárította a felelősséget.

„Ha mérlegre tesszük Karácsony Gergely főpolgármester-jelölti támogatását, akkor ezt az ügyet is mérlegelni kell.” - Kanász-Nagy Máté a regnáló főpolgármestert kritizálta, a politikus furcsállja, hogy egy szövetségi rendszerben voltak és ők nem tudtak arról, hogy Karácsony emberei külföldről jutnak forrásokhoz. Az LMP társelnöke szintén arról beszélt, hogy utólag derült ki, hogy bizonyos számlákat ismeretlen eredetű pénzekből fizettek ki, de pártjának ehhez meglátása szerint semmi köze.

Tordai Bence azt mondta, hogy a Párbeszédet súlyosan érinti a kilátásba helyezett büntetés, és azt hangsúlyozta - mint a többi ellenzéki párt -, semmiféle törvénytelen forrásból származó pénzt nem használtak fel.

A Párbeszéd frakcióban helyet foglaló Mellár Tamás viszont nem érti, hogy miért vizsgálta az Állami Számvevőszék azt, hogy külföldön emberek pénzt gyűjtöttek a Mindenki Magyarországa Mozgalomnak, azt azonban nem tudta megmondani, hogy ezekből a forrásokból érkezett-e pénz kampányra.

A Magyar Nemzet a Momentum véleményére is kíváncsi lett volna, azonban Lőcsei Lajos sajátságos stílusban azzal hárította el a kérdéseket az utcán, hogy éppen meetingen van.

A DK frakcióvezető-helyettese szerint Márki-Zay Péter összevissza beszél. Arató Gergely meglátása szerint az ÁSZ büntetés mögött politikai szándék húzódik, mégpedig az, hogy nehéz helyzetbe kerüljön az ellenzék a választások előtt. Arató is azt állítja, hogy a DK nem kért, és nem is használt fel pénzt.

„2022-ben ha ránéztünk bármelyik baloldali plakátra, akkor az összes párt logóját ott láttuk.” - ezt pedig már Hollik István mondta. A Fidesz kommunikációs igazgatója szerint kizárt dolog, hogy Gyurcsány Ferenc és a többi ellenzéki párt nem tudott a külföldi pénzekről, főleg, hogy Márki-Zay Péternek már a választásokat megelőzően is voltak elszólásai.

