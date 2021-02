Márki-Zay: Ha Dobrev Klára nyer a miniszterelnök-jelölti előválasztáson, akkor Orbán Viktor marad a kormányfő

Ha Dobrev Klára nyer a miniszterelnök-jelölti előválasztáson, akkor Orbán Viktor marad a kormányfő - mondta Hódmezővásárhely független polgármestere még pénteken az ATV-ben. Márki-Zay Péter úgy vélte, ha mindenki a saját magához közelálló jelöltet választaná a voksoláson, akkor Dobrev Klára végezne az élen az előválasztáson, ami azonban mindenkinek - a DK-szavazóknak is - káros lenne, mert Orbán Viktor maradna a miniszterelnök. Szerinte az általa is támogatott Karácsony Gergely első helye természetes, hiszen az ország legnagyobb településének polgármestere, aki mögött két parlamenti párt is áll.