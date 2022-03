Márki-Zay: Győzzétek meg a fideszes anyátokat + videó

Megosztás itt:

A szivárványkoalíció miniszterelnök-jelöltje szerint a vele egyet nem értő szavazópolgárok „agymosását kell semlegesíteni” most azzal, hogy a baloldali szavazók elmennek az emberekhez, és beszélnek velük. Ennek kapcsán a hódmezővásárhelyi polgármester arra kérte a jelen lévő fiatalokat, hogy beszéljenek a szüleikkel, a nagyszüleikkel.

Ám nem ez volt az első eset, hogy a hódmezővásárhelyi polgármester agymosottnak nevezte a vele egyet nem értő szavazókat. Nemrég például a teljes vidéki Magyarországot sértette meg azzal, hogy úgy nyilatkozott: „a falusiakkal délelőtt tízkor már nem lehet beszélni, mert vagy részegek, vagy agymosottak”. Korábban a nőkről is kifejtette az álláspontját, akik szerinte nem biztos, hogy meg tudnak fejteni egy keresztrejtvényt. De emlékezetes, hogy a mozgáskorlátozottakon is viccelődött és gyalázta őket, emellett rasszista viccet is mesélt egy vak művészről.