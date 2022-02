Márki-Zay egy német lapnak megerősítette: fegyvert is szállítana Ukrajnába

Támogatná a fegyverszállítást Ukrajnába Márki-Zay Péter – ezt maga a baloldal miniszterelnök-jelöltje nyilatkozta február 23-án a német Tagesspiegel című lapnak.

Márki-Zay úgy fogalmazott:

Néhány héttel ezelőtt még azt mondtam, mi is támogatjuk a békés, közös érdekeken alapuló gazdasági és kulturális együttműködést Oroszországgal. Nos, ez a jelenlegi válsággal megváltozott. Természetesen Magyarországnak, mint NATO- és EU-tagnak, csatlakoznia kell minden Oroszország elleni szankcióhoz. Ez elvi kérdés – még akkor is, ha ez gazdaságilag árt nekünk. A fegyverszállításokat is támogatnám, amennyiben a NATO és az EU e mellett döntene. Mindig a közös döntéseket követnénk.