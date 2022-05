Márki-Zay: A magyarok a fürdővízzel öblítsék le a WC-t!

Megosztás itt:

Az már hamar kiderült, hogy ha a Gyurcsány-Márki-Zay-féle baloldal nyert volna a választásokon, akkor azonnal eltörölték volna a kormány rendkívül sikeres és közkedvelt rezsipolitikáját, amelynek köszönhetően a magyarok Európában kiemelkedően keveset fizetnek a rezsiért. Márki-Zay szerint, viszont a rezsicsökkentésre nincs szükség:

Az a baj ezekkel a felelőtlen lépésekkel, mint a rezsicsökkentés is, hogy ezeket nagyon könnyű megígérni, megadni, és rendkívül nehéz megszüntetni" - mondta korábban.

Arról is beszélt, hogy szerinte mi a valódi rezsicsökkentés. Márki-Zay értelmezése szerint az emberek, ha kevesebbet akarnak fizetni, akkor ne használjanak annyi áramot, ne fürödjenek gyakran, ne fűtsenek és ne főzzenek annyit, hiszen végsősorom így lehet faragni a költségekből.

Lehet rezsit csökkenteni, hogyne lehetne: kevesebb vizet kell használni, kevesebb áramot kell használni, kevesebb gázt kell használni

- magyarázta Gyurcsány Ferenc bukott jelöltje.

Arra is volt kész terve, hogy miként spóroljanak az emberek akkor, ha elszabadulnak a világpiaci árak. Szerinte a megoldás, hogy szomszédok, munkatársak, ismerősök járjanak egy autóval, így elosztva a költségeket. Az már fel sem merült benne, hogy általában nem mindenki egy irányba tart, és nem dolgozik ugyanazon a helyen.

Márki-Zay azokról is elmondta a véleményét, akik támogatják a kormány rezsicsökkentési politikáját. A magyarok döntő többsége a véleménye szerint "sötétben tartott, trágyával etetett gomba".

A választási kudarcot követően sokan azt hitték, hogy Márki-Zay átgondolja majd ezen kijelentéseit, úgy tűnik viszont, hogy ez egyáltalán nem így történt. Ahelyett, hogy elfogadná a már helyben lévő, létező megoldást a rezsiproblémára, ő még mindig próbál egy jobb megoldással előállni, amiből végül mindig az lesz, hogy saját magából csinál hülyét.

Márki-Zay legújabb javaslata így hangzik:

"ha kevesebb vizet akar valaki használni, akkor víztakarékos vízcsapokat tessék fölszerelni, nagyon egyszerű például, vagy tessék, van egy olyan ismerősöm, kedves barátom, aki ugye a vizet is részben visszaforgatja, tehát az a víz, amit mondjuk, mit tudom én, mire használ, az még utána lehet, hogy a vécé leöblítésére is alkalmas, mondjuk fürdővíz, teszem azt. Tehát vannak ilyen megoldások." - mondta a Hit Rádió interjú.

Márki-Zay szerint tehát az emberek ne is húzzák le a WC-t, hiszen ez is pazarlás. Inkább szereljenek be méregdrága berendezéseket, gyűjtsék a fürdővízet és használják azt a leöblítésre, ha pedig éppen nincs fürdővíz, akkor várják meg, amig összegyűlik elé, hiszen a baloldali mentalitás szerint fürödni se kell annyit, mert az is pazarlás.