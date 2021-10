Márki-Zay: A kettős állampolgárság Szlovákia belügye

Megosztás itt:

Terjedelmes interjút közölt a Denník N nevű vezető szlovákiai portál Márki-Zay Péterrel, az ellenzéki előválasztás győztesével. A hódmezővásárhelyi polgármestert a lap olyan jobboldali keresztény konzervatívként mutatta be, akit támogatnak a baloldali és zöld ellenzéki pártok is.

Az interjúban Márki-Zay beszélt arról, hogy népszavazással akarják a kétharmados parlamenti többséghez kötött alkotmányt lecserélni. Kifejtette, nem köti őket az Alaptörvény, mert a „Fidesz-rendszer” és a „Fidesz-alkotmány” is illegitim, már csak azért is, mert „a rendszerváltásokkal a világon még soha nem fordult elő, hogy az előző rendszer jogszabályai alapján új rezsim épüljön fel” (hogy ez esetben miért volt 2011-ig érvényben az 1949-es kommunista alkotmány 1989-ben aktualizált verziója, arra nem tért ki).

Felsorolta a korábban már elmondott kritikákat a Médiatanács, a magánalapítványok és a főügyész személye kapcsán, akiknek így szerinte a kinevezése is érvénytelen, s le kell őket váltani. Izgalmas érve a kétharmaddal hozott Alaptörvény kétharmad nélküli eltörlése mellett, hogy „egyetlen parlament sem korlátozhatja egy másik szuverén parlament döntési jogát”, a kormányra vonatkoztatva hozzátéve, hogy az „szétlopja az országot, bűnöző migránsokat költöztet ide, 60 év felettieket nem megfelelő oltóanyaggal oltat be”. Éppen ezért már nem csak az Európai Ügyészséghez kell csatlakozni, hanem szerinte egyenesen egy „európai FBI-t” kellene létrehozni, amely az egyes tagállamok kapcsán is felléphet.

Migráció: egyet jobbra, egyet balra

A szlovák lapnak a bevándorlók kapcsán egészen mást mondott, mint korábban, amikor arról beszélt, senkit sem bántanak a migránsok, illetve azok idővel úgyis beolvadnak a magyarságba: szerinte „az ellenzék egyetért abban, hogy meg kell állítani az illegális migrációt, és a kerítésnek meg kell maradnia”. Hovatovább, itt

már egyenesen Orbán Viktort vádolta azzal, hogy „migránsokra cseréli a magyarokat”.

A sajátos gondolatmenet lényege volt, hogy a jobb megélhetésért kivándorolt magyarok miatt kialakult munkaerőhiány kezelésére vendégmunkások érkeztek bizonyos szektorokba.

Az interjú egy későbbi kérdésében Márki-Zay arra is célzott, hogy egy európai egyesült államokat támogat: az egyesült Európát tartja a magyarság igazi hazájának, s hogy le kell bontani a határokat egy egyesült Európán belül.

Kifejtette azt is, hogy a bűnözőket ki kell utasítani, általánosabban pedig arról is beszélt, hogy nem szabad emberek ellen bőrszín alapján kampányolni, bár nem pontosít, hogy ilyenre mikor és ki által került sor. Érdekesség, hogy a Denník újságírója is homofób törvényként hivatkozik az inkriminált, pedofilellenesnek is nevezett törvénycsomagra, amit természetesen a hódmezővásárhelyi polgármester azonnal visszavonna.

Üldözés, lopás, halál

Az EU is sarkalatos téma volt az interjúban, az általánosabb kijelentések mellett – visszavezetni az országot a nyugati közösségbe, „gyűlölet helyett szeretetet akar”, és lojalitást az EU-hoz, ismét a miniszterelnököt bírálta, mert szerinte „Orbán nem hűséges tagja a nyugati közösségnek”, ráadásul „többször is elárulta a NATO-t, például a kínai hadgyakorlatok kapcsán”. Megemlítette a Huawei technológiájának használatát is, de részletekkel nem örvendeztette meg az olvasót.

Márki-Zay kritizálta továbbá a Budapest-Belgrád vasútvonal korszerűsítését, a paksi erőmű bővítését és a Fudan egyetem meghívását, miközben ismét felhozta az ismert narratívát a CEU „elüldözéséről”.

Azt is kifejtette, hogy szerinte azért kellett több tízezer magyarnak meghalnia, mert

„Orbán és Szijjártó barátai lopni akartak a vakcinák és a lélegeztetőgépek vásárlásakor”.

Szóba került a határon túli magyarok kormányzati támogatása, ami a Fidesz politikájának egyik fontos eleme. Ennek kapcsán Márki-Zay elismerte a kormány tevékenységét, ugyanakkor kritizálta a stadionépítéseket, felhozva, hogy bezzeg amikor a csíkszeredaiak kórházat kértek a Fidesztől, „az nem volt hajlandó segíteni nekik” – ezt már a szerkesztő volt kénytelen kijavítani, hogy a Kardiológiai Centrum bizony a magyar kormány támogatásával jött létre.

Ezer éve „Szlovákia területén”

Aztán jött némi közép-európai blokk is, még érdekesebb részletekkel.

Kérdésre Márki-Zay azt mondta, fontosnak tartja a V4-es együttműködést, de semmiképpen sem arra használná, hogy „nyomást gyakoroljon az európai mainstreamre”. Ami ennél izgalmasabb, hogy

szlovák belügynek nevezte a kettős állampolgárság kérdését,

annyit tett csak hozzá, reméli, a szlovákok támogatják majd ezt. Ennél is erősebb, amikor a Beneš-dekrétumokról beszélt, szó szerint ezt mondta:

„Beneš dekrétumai régóta fájdalmas pontok a magyarság számára, ezt a szlovák kormánynak is meg kellene értenie. Azt azonban még egyszer hangsúlyozom, hogy nem kívánok a külföldi magyarok belügyeibe beleavatkozni. Orbánnal ellentétben mi nem csak akkor szeretjük őket, ha olyan vezetőket választanak, akiket mi akarunk.”

Végül beszélt a két ország történelemszemléletének összeegyeztethetetlenségéről is. Eszerint „a magyaroknak el kell fogadniuk, hogy a szlovákok Szlovákia területén éltek az elmúlt ezer évben, pedig a térképen Magyar Királyságként szerepel.”

Ez minden, csak nem ellenzékváltás és jobboldaliság – összeomlóban a Márki-Zay-jelenség

A Mandiner Reakcióval hétről hétre igyekszünk elmagyarázni fontos (itthoni és külföldi) közéleti ügyeket közérthetően és lényegre törően. Célunk, hogy néhány percben vázoljunk a Mandiner felületein egyébként bővebben és alaposan is kifejtett, bemutatott témákat. Az első rész a baloldali előválasztást megnyerő Márki-Zay Péter állítólagos jobboldaliságáról, kereszténységéről, illetve arról szól, hogy bár egyesek azt mondják róla, mégsem váltotta le az ellenzéket.

Nyitókép: MTI/Szigetváry Zsolt

