Márki-Zay a kampányban megígérte Gyurcsánynak, hogy elszámoltatja

Márki-Zay a Magyar Nemzetnek azt mondta: Gyurcsány Ferencnek meg is ígérte, hogy elszámoltatja. Szerinte a DK vezér 2021-ben összefogott ellene Orbán Viktorral, azt is tudni véli, hogy a megállapodás arról szólt, hogy egymás aberráltjait nem bántják, Gréczy Zsolt pedig ezért kerülhetett be az Országgyűlésbe.

Az ellenzék bukott miniszterelnök-jelöltje szerint törénténhettek a háta mögött pénzügyi tranzakciók. Mint ismert, a külföldről az ellenzékhez érkező mintegy négymilliárd forintból nemcsak a Bajnai Gordon-féle DatAdathoz, hanem az Ezalényeg-médiahálózatot üzemeltető Oraculum 2020 Kft.-hez is jutott. Bár Márki-Zay Péter szerint volt szövetségeseinek is el kellett volna számolniuk az adományokkal, a főpolgármestert mégis védelmébe vette.

Deutsch Tamás továbbra is magyarázatot vár a baloldali összefogástól, az európai uniós parlamenti képviselő közben arról is beszélt, hogy bár kivonul a Soros-hálózat Európából, az európai bürokrácia tovább pénzeli majd a baloldali célokat.