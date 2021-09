Marihuánát termesztett a pincében, lebukott

A szekszárdi rendőrök befejezték annak az ügynek a vizsgálatát, melyet egy 38 éves helyi férfi ellen folytattak, aki a tanyája pincéjében marihuánatöveket nevelt. Az eljárás során kiderült, hogy a termesztésen kívül fogyasztott is kábítószert, annak hatása alatt autót is vezetett.

A rendőröknek információjuk volt arra, hogy egy, a megyeszékhelyen élő férfi kábítószer termesztésével foglalkozik. A Szekszárdi Rendőrkapitányságon büntetőeljárást indítottak 2020 novemberében ismeretlen tettes ellen kábítószer birtoklás gyanúja miatt.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

Az eljárás során házkutatást tartottak kollégáink a feltételezett elkövető tanyáján, ahol 11 tő kábítószergyanús zöld növényt és a termesztésükhöz használt berendezéseket foglaltak le. A tulajdonos ruházatából több adag kristályos, kábítószer gyanús anyag is előkerült.

A férfit a rendőrök előállították, gyanúsítottként hallgatták ki kábítószer birtoklás bűntett megalapozott gyanúja miatt. Az elkövető elismerte, hogy rendszeresen fogyaszt kábítószert és azt is, hogy kábítószer fogyasztása után autót is rendszeresen vezet. Őt emiatt további mintavételre előállították. A kirendelt szakértő megállapította, hogy a férfi szervezetében kábítószer volt, mely vezetési képességét is befolyásolta, ezért őt egyrendbeli bódult állapotban vezetés vétség elkövetésével is meggyanúsították.

A rendőrök a szükséges eljárási cselekményeket elvégezték, és a keletkezett iratokat a napokban küldik meg a Szekszárdi Járási Ügyészségnek vádemelési javaslattal.

Police.hu

Kép: Police.hu