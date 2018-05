„Maradunk, ellenállunk, változtatunk!” – a kormány ellen tüntetett a Momentum

REGGELI JÁRAT SZERDÁN IS MÁR 5 ÓRA 50 PERCTÕL. A MÛSORVEZETÕ: TESZÁRI NÓRA. 6.30 - KILENCFÕSRE BÕVÜLT FRAKCIÓVAL KEZDI A PARLAMENTI MUNKÁT AZ LMP. VENDÉG: KANÁSZ-NAGY MÁTÉ SZÓVIVÕ, LMP 6.40 - TISZTÚJÍTÁS ÉS FRAKCIÓALAKÍTÁS ELÕTT A JOBBIK. VENDÉG: FARKAS GERGELY ORSZÁGGYÛLÉSI KÉPVISELÕ, JOBBIK 8.30 - A PERONON: HORVÁTH CSABA, AZ MSZP FÕVÁROSI FRAKCIÓVEZETÕJE A PÁRTOK KÖZÜL A MUNKÁSPÁRT, AZ MSZP, AZ LMP ÉS A DK TARTOTT RENDEZVÉNYT A MUNKA ÜNNEPÉN. A JOBBIK NEHÉZ ANYAGI HELYZETE MIATT NEM TARTOTTA MEG SZOKÁSOS MAJÁLISÁT. DÚRÓ DÓRA TOROCZKAI LÁSZLÓ MELLETT INDULNA A JOBBIK ELNÖKI POSZTJÁÉRT. A MOMENTUM TÜNTETÉST SZERVEZETT MÁJUS ELSEJÉN, "MARADUNK, ELLENÁLLUNK, VÁLTOZTATUNK!" SZLOGENNEL. A PÁRBESZÉD MINDEN OLYAN KEZDEMÉNYEZÉS MÖGÉ ÁLL, AMELY MEGAKADÁLYOZZA A RÓMAI PARTI MOBILGÁT MEGÉPÍTÉSÉT. KÖZEL TELTHÁZZAL MÛKÖDTEK A BELFÖLDI SZÁLLODÁK A HOSSZÚ HÉTVÉGÉN KÖZÖLTE A SZÁLLODASZÖVETSÉG. TÜNTETÉS VOLT ÉJSZAKA AZ EIFFEL TÉRI SZÓRAKOZÓHELY ELÕTT, AHOVÁ NEM ENGEDTÉK BE A PARNO GRASZT ROMA ZENEKAR TAGJAIT. LENGYEL KÜLÜGYMINISZTER-HELYETTES: MÉGSEM CSÖKKENTI JELENTÕSEN AZ UNIÓ A KÖZÉP-EURÓPAI TÉRSÉGNEK FOLYÓSÍTANDÓ TÁMOGATÁSI ALAPOT. TÖBB SZÁZEZREN VETTEK RÉSZT NÉMETORSZÁGBAN A SZAKSZERVEZETEK MÁJUS ELSEJEI FELVONULÁSAIN. TÜNTETÕK ÉS RENDÕRÖK CSAPTAK ÖSSZE PÁRIZSBAN, A MÁJUS ELSEJEI FELVONULÁSOKON, AKIK A KORMÁNY MUNKAERÕ-REFORMJA ELLEN TÜNTETTEK. TÖBB MINT SZÁZEZREN VONULTAK FEL A MUNKA ÜNNEPE ALKALMÁBÓL A MOSZKVAI VÖRÖS TÉREN. BÍRÓSÁG ELÉ KELL ÁLLNIA A PEDOFÍLIÁVAL VÁDOLT AUSZTRÁL BÍBOROSNAK, GEORGE PELL-NEK. A 76 ÉVES BÍBOROS EDDIG A LEGMAGASABB RANGÚ KATOLIKUS VEZETÕ, AKI BÍRÓSÁG ELÉ ÁLL. HAZUGSÁGGAL VÁDOLJA AZ IZRAELI MINISZTERELNÖK IRÁNT, MERT SZERINTE A PERZSA ÁLLAM TITOKBAN ATOMFEGYVER ELÕÁLLÍTÁSÁN DOLGOZIK. SZÉGYENLETESNEK ÉS HAZUDOZÓNAK NEVEZTE BENJAMIN NETANJAHUT VÁDJAI MIATT AZ IRÁNI KÜLÜGYMINISZTÉRIUM. A NÉMET KORMÁNY MEGVIZSGÁLJA AZ IRÁNI ATOMPROGRAMRÓL SZÓLÓ IZRAELI INFORMÁCIÓKAT. ELHALASZTOTTA AZ EU-T, KANADÁT ÉS MEXIKÓT ÉRINTÕ VÉDÕVÁMOK BEVEZETÉSÉRÕL SZÓLÓ DÖNTÉST DONALD TRUMP. NEM VÁLASZTOTTA MEG A JEREVÁNI PARLAMENT NIKOL PASINJÁN ÖRMÉNY ELLENZÉKI VEZETÕT MINISZTERELNÖKKÉ. LEGKEVESEBB 24 EMBER MEGHALT NIGÉRIÁBAN, EGY MECSETBEN VÉGREHAJTOTT KETTÕS POKOLGÉPES MERÉNYLETBEN. A VENEZUELAI ELNÖK 155%-KAL EMELTE MEG A MINIMÁLBÉRT, DE A HIPERINFLÁCIÓ MIATT AZ EMBEREK ÍGY IS ÉHEZNEK PORTFOLIO.HU. KIGYULLADT ÉS ÖSSZEDÕLT EGY FELHÕKARCOLÓ BRAZÍLIÁBAN, SAN PAOLÓBAN, EGY EMBER MEGHALT. EGY TÖRVÉNY MIATT SKÓCIÁBAN HÁROMSZOROSÁRA EMELKEDETT AZ ALKOHOLOS ITALOK ÁRAINAK ALSÓ HATÁRA. ÁTREPÜLT EGY HOMOKBUCKÁN, ÉS TÖBB NÉZÕT ELSODORT EGY LADA AZ ÁSOTTHALMI RONCSDERBIN, NYOLC EMBER MEGSÉRÜLT DELMAGYAR.HU. 140 KM/ÓRÁS SEBESSÉGNÉL BESZAKADT A GYÕRBÕL BUDAPESTRE TARTÓ SZEMÉLYVONAT PADLÓJA, SENKI NEM SÉRÜLT MEG. VONATTAL KARAMBOLOZOTT EGY SZEMÉLYGÉPKOCSI SZABADEGYHÁZÁN, A BALESETBEN AZ AUTÓ KÉT UTASA A HELYSZÍNEN MEGHALT.