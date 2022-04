Maradni kell

Megosztás itt:

Mikes Kelemen írta mindezeket 1741 tavaszán. A nagy székely száműzött, aki előbb a még nagyobb száműzöttre, Rákóczi fejedelemre ügyelt Rodostóban, majd – e sorok írásakor – már magányosan várta sorsát. A hazától távolra leginkább pottyanni szokott az ember, akár üldözik, akár önszántából indul hosszú útjára. Egyvalami azonban örök a távollétben: a sóvárgó vágy, hogy az otthonit ízleljük, ahogyan a lepottyant gyümölcsöt is csak felszedi valaki a levelek közül, mielőtt végleg elenyészik.

Akik most arról beszélnek Magyarországon, hogy nem egészen ötven választási százalékukkal Budapestet városállammá alakítanák, vagy egyszerűen végleg elköltöznének innen, mert nekik nem tetsző kormány alakul újra, már negyedszer kétharmaddal, nem Mikes Kelemenek. Arról sem gondolkodtak el, többségben vagy kisebbségben hogyan kell, lehet magyarként élni. Nem érzik a felelősséget egyetlen pillanatra sem, amikor a hazára gondolnak, hiszen a „veszett egyenetlenségen” kívül mást nem kapnak társaiktól. Persze a hazátlanság – Rodostóban vagy Magyarországon – mindig meghasonlást okoz a társas magányban. Ezt pedig nehéz uralni, hiszen a sorsát elvető vagy elvesztő ember egyszerűen csak hervad, ahogyan Mikes írja, építeni már képtelen.

Arra kérjük az ellenzéki pártok szimpatizánsait, hogy ne érezzék jóvátehetetlen bűnnek az április 3-i választást. Semmi más nem történt, mint hogy a többség újra bizalmat adott a nemzeti kormánynak. Újra bebizonyosodott a régi mondás igazsága: amilyen a fa, olyan a gyümölcse. Az ország többsége Orbánt Viktort és a jobboldalt látja alkalmasnak a magyarság vezetésére, de ez nem jelenti azt, hogy pusztán e miatt a tény miatt menekülőre kellene fognia mindenkinek, aki másra szavazott. Elmenni az országból persze ma bárki elmehet, a helyzet már nem olyan, mint Mikes Kelemen idején. A „menekülés” ma jórészt azt jelenti, hogy az ember néhány órás repülésre a hazájától él, dolgozik, de mindennap magyarul beszél, ír, olvas, bújja a hazai híreket, más magyarokkal jár-kel, sőt bármikor hazatérhet ebben a teljesen nyílt, beutazható világban.

Nem, barátaim. Ez nem száműzetés. Mindehhez jogunk van régóta, tanuljon, dolgozzon máshol, aki gondolja, de ha lehet, térjen haza, mert szorgalmára, tehetségére, tapasztalataira itthon van a legnagyobb szükség. Aki pedig nem boldogul sem itthon, sem odakint, lehetőleg ne kerítsen látványos magántörténetet távozása köré. Már csak azért sem, mert Magyarország ma ezerszer biztonságosabb, európaibb, otthonosabb, civilizáltabb a nyugati-európai és amerikai környezetnél, ahova a mieink egy része települni szokott. Felesleges a mesedélután: láttuk, tapasztaltuk, milyen ott élni. Maradjunk annyiban, hogy jobb bármikor hazai szót hallani, magyar szomszéddal, rokonnal tereferélni, ha pedig gondolunk egyet, bármikor bejárni a balatoni településeket, Szatmár aprófalvait, a napfényes Szegedet, a dombos Zalát vagy a Várnegyedet.

Maradjatok és tanuljatok Mikes Kelementől. Ne válasszátok a belső és külső száműzetést, fedezzetek fel új élményeket, érzéseket. Sehova ne menjetek, ne meneküljetek önmagatok elől. Maradjatok itthon, tegyetek meg mindent azért, hogy a ti hangotok is hallatsszon a közéletben. Hogy ne legyetek a meghasonlás rabszolgái, ne csak panaszkodjatok, hanem cselekedjetek is. S hogy ne mindig másokat vádoljatok, de mutassatok példát ti magatok is hűségből, becsületből, tartásból.

Fotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán