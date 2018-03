Marad a válsághelyzet

5:50 - REGGELI JÁRAT. MÛSORVEZETÕ: LAMPÉ ÁGNES 6:30 - JAKAB PÉTERT A VOLT MINISZTEREKBÕL ÁLLÓ V18 IS ESÉLYES JELÖLTNEK TARTJA MISKOLCON. VENDÉG: JAKAB PÉTER SZÓVIVÕ, JOBBIK 6:40 - A FIDESZT SEJTI A KAMUPÁRTOK MÖGÖTT A DK. VENDÉG: OLÁH LAJOS ORSZÁGGYÛLÉSI KÉPVISELÕ, DK 8:30 - PERON. VENDÉG: SZIGETVÁRI VIKTOR MINISZTERELNÖK-JELÖLT, EGYÜTT SZÉL BERNADETT: AZ LMP NEM KEZDEMÉNYEZ ÚJABB TÁRGYALÁST, DE NEM ZÁRKÓZIK EL A VISSZALÉPÉSEKTÕL. HÉTFÕN KÉSÕ ESTE TÁRGYALT EGYMÁSSAL AZ LMP ÉS A JOBBIK, MEGÁLLAPODÁS NEM SZÜLETETT. AZ LMP JELEZTE: VISSZALÉPTETI JELÖLTJÉT KUNHALMI ÁGNES JAVÁRA BUDAPEST 15-ÖS VÁLASZTÓKERÜLETÉBEN. KUNHALMI, HADHÁZY ÁKOS ÉS STEINMETZ ÁDÁM JAVÁRA A MOMENTUM IS VISSZALÉPTETI 3 JELÖLTJÉT. EUROSTAT: TAVALY MEGFELEZÕDÖTT A MENEDÉKKÉRÕK SZÁMA, A 2016-OS 1,2 MILLIÓ HELYETT 650 EZER EMBERT REGISZTRÁLTAK. ÍRÁSBELI GARANCIÁT KÉR ÚJPEST FIDESZES POLGÁRMESTERE A HELYI JELÖLTEKTÕL, HOGY NEM BONTJÁK LE A KERÍTÉST - HVG.HU. ISKOLAI KAMPÁNYOLÁS MIATT ELMARASZTALTA AZ NVB A FIDESZES LÁSZLÓ TAMÁST. HAMIS AJÁNLÁSOK MIATT FELJELENTETTÉK FENYVESI ZOLTÁNT, A FIDESZ TAPOLCAI JELÖLTJÉT - MAGYAR NEMZET. NYOMOZ A RENDÕRSÉG A FIDESZ BARANYAI ALÁÍRÁSGYÛJTÉSE KAPCSÁN. MEGBÜNTETTÉK A KECSKEMÉTI BUSZPÁLYAUDVART, MERT KÉTSZER IS LESZEDTÉK A MOMENTUM PLAKÁTJAIT. TÖMEGES VÁLASZTÁSI CSALÁS TÖRTÉNHETETT CSEPELEN, 23 PÁRT ÉLT VISSZA HALOTTAK ADATAIVAL. A CSEPELI VISSZAÉLÉS MIATT FELJELENTÉSSEL FENYEGETI A HÍR TV-T ÉS AZ MSZP-S BANGÓNÉ BORBÉLY ILDIKÓT NÉMETH SZILÁRD. VISSZASZÚRT MÁRKI-ZAY PÉTER A HÉTFÕI KÖZGYÛLÉSÉRT, NYILVÁNOSAK LESZNEK A HÓDMEZÕVÁSÁRHELYI TAO-PÉNZEK. ÚGY MENEKÜLT AZ ÚJSÁGÍRÓI KÉRDÉSEK ELÕL KÓSA LAJOS, HOGY MÉG AZ AUTÓJÁT IS MEGHÚZTA A PÉCSI VÁROSHÁZA PARKOLÓJÁBAN. REUTERS: MEGINT BÉCS BIZONYULT A VILÁG LEGÉLHETÕBB NAGYVÁROSÁNAK A KÜLFÖLDIEK SZÁMÁRA, BUDAPEST A 76. HELYEN SZEREPEL. BOCSÁNATOT KÉRT VÁGÓ GÁBOR, AMIÉRT RÉSZEGNEK NEVEZTE GYURCSÁNYT, GYURCSÁNY ERRE JELEZTE, HOGY ELÁLL A PERTÕL. PATKÁNYNAK NEVEZTE AZOKAT BAYER ZSOLT, AKIKET MEGIJESZTETT ORBÁN MÁRCIUS 15-I FENYEGETÕZÉSE. NEM VETT RÉSZT A FIDESZ A NEMZETBIZTONSÁGI BIZOTTSÁG KEDDI ÜLÉSÉN, AHOL A KÓSA-ÜGYET TÁRGYALTÁK VOLNA. ÕRIZETBE VETTÉK NICOLAS SARKOZYT, A VOLT FRANCIA ELNÖKÖT ILLEGÁLIS KAMPÁNYFINANSZÍROZÁS MIATT HALLGATJÁK KI. LÖVÖLDÖZÉS VOLT A MARYLAND ÁLLAMBELI GREAT MILLS EGYIK GIMNÁZIUMÁBAN, HÁROM EMBER MEGSEBESÜLT. POLITICO: AZ EU TÖBB TAGÁLLAMÁT, KÖZTÜK MAGYARORSZÁGOT IS KÍNA MARKÁBA LÖKHETI, HA CSÖKKENNEK A TÁMOGATÁSOK. A SZÉKELYFÖLD TERÜLETI AUTONÓMIÁJÁRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNYTERVEZET ELUTASÍTÁSÁT JAVASOLJA A ROMÁN KÉPVISELÕHÁZ SZAKBIZOTTSÁGA. AZ EP IS MAGYARÁZATOT VÁR ZUCKERBERGTÕL A FACEBOOK-FELHASZNÁLÓK ADATAIVAL VALÓ VISSZAÉLÉS ÜGYÉBEN. VARSÓ ELUTASÍTJA A BÍRÓSÁGI REFORM KAPCSÁN MEGFOGALMAZOTT BRÜSSZELI FENNTARTÁSOKAT. SZLOVÁK VÁLSÁG - A SZLOVÁK ELNÖK MEGTAGADTA AZ ÚJ ÖSSZETÉTELÛ KORMÁNY KINEVEZÉSÉT. MERKEL: AZ UNIÓS TAGÁLLAMOKNAK EGYSÉGESEN KELL FELLÉPNIÜK OROSZORSZÁGGAL ÉS KÍNÁVAL SZEMBEN. FELSZÓLÍTOTTA AZ ENSZ EMBERI JOGI FÕBIZTOSÁNAK HIVATALA TÖRÖKORSZÁGOT, HOGY VESSEN VÉGET A SZÜKSÉGÁLLAPOTNAK. HALÁLBÜNTETÉST SZABNA KI A DROGDÍLEREKRE DONALD TRUMP. A KREML NEM TARTJA BARÁTSÁGTALAN LÉPÉSNEK, HOGY TRUMP NEM GRATULÁLT PUTYINNAK. MEGTARTJÁK AZ OLIMPIA MIATT ELHALASZTOTT AMERIKAI-DÉL-KOREAI HADGYAKORLATOKAT. EGYEDÜL A SZOCIALIZMUS MENTHETI MEG KÍNÁT - JELENTETTE KI HSZI CSIN-PING ÁLLAMFÕ. INDUL A LÍBIAI ELNÖKVÁLASZTÁSON A NÉHAI DIKTÁTOR, MOAMMER KADHAFI FIA, SZEIF AL-ISZLÁM. KAMION ÉS AUTÓBUSZ KARAMBOLOZOTT A 86-OS FÕÚTON JÁNOSSOMORJA ÉS BÕSÁRKÁNY KÖZÖTT, TIZEN MEGSÉRÜLTEK, AZ UTAT LEZÁRTÁK. VÁDAT EMELTEK EGY ROBBANÓANYAGOT ELÕÁLLÍTÓ ÚJBUDAI FÉRFI ELLEN. AZ ELMÚLT NAPOKBAN 65 EZERRE NÕTT, ÉS VÁRHATÓAN TOVÁBB NÖVEKSZIK MAGYARORSZÁGON A BELVÍZZEL ELÖNTÖTT TERÜLETEK NAGYSÁGA. VIRÁGBOLTOKAT TAROLT LE EGY KUKÁSAUTÓ ÚJPESTEN, HÁRMAN MEGSÉRÜLTEK. ELSÕFOKÚ FIGYELMEZTETÉST ADOTT KI HÓFÚVÁS MIATT GYÕR-MOSON-SOPRON, VAS ÉS VESZPRÉM MEGYÉRE AZ OMSZ.