Marad a magyar vétó az ukránok NATO-csatlakozására

A magyar külgazdasági és külügyminiszter nekiment az ukrán elnöknek, aki sürgősséggel fogadtatná el a kettős állampolgárság szankcionálásáról szóló törvényt. Petro Porosenko ennek értelmében elvenné azoktól az ukrán állampolgárságot, akik egy másik állampolgársággal is rendelkeznek, és más ország választásán is szavaznak. Bár a jogszabályt elsősorban a krími lakosokra szabták, az a kárpátaljai magyarokat is érintené. Szijjártó Péter közölte: Magyarország mindaddig fenntartja Ukrajna NATO-csatlakozásának vétóját, amíg nem hagynak fel a nemzeti kisebbségek elleni lépésekkel.