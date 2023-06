Már várja az újabb támogatásokat Márki-Zay Péter

Megosztás itt:

A politikus pártja első sajtótájékoztatóján azt hangoztatta, a Mindenki Magyarországa Néppárt is adományokból fog működni. Egyúttal pártja működéséhez újabb adakozásra szólított fel.



Nem a közpénzből, hanem az önzetlent adományokból és önzetlen, önkéntes munkából szeretnénk fenntartani a pártunkat. Az önzetlenség és az adakozás, az adományozás és önkéntes munka az amiben hiszünk - mondta Márki-Zay.



A dollárbaloldal pedig be sem vallotta a külföldről érkező összegeket a választásokig - emlékeztetett ifj. Lomnici Zoltán. Hozzá tette: A baloldal mindvégig tagadta azt is, hogy felhasználtak ezeket a forrásokat.