Már több mint ötezer tagja van a Budapesti Digitalis Polgari Körnek + videó

Orbán Viktor kötcsei beszédében az Európai Unió és az eurózóna gyengeségeire figyelmeztetett, hangsúlyozva, hogy a nemzeti valuta megtartása védi Magyarországot a gazdasági sokkoktól és biztosítja a szuverenitást. A kormányfő az EU teljes átalakítását szorgalmazta, miközben a magyar gazdaságpolitikát a stabilitás és növekedés példájaként mutatta be.