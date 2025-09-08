Már több mint ötezer tagja van a Budapesti Digitalis Polgari Körnek + videó

Olvasó kereste meg a boon.hu szerkesztőségét a történetével. Az eset a B.-A.-Z. Vármegyei Központi Kórház II. Belgyógyászati osztályán történt.

Orbán Viktor: A nemzeti valuta a gazdasági szuverenitás kulcsa

Orbán Viktor kötcsei beszédében az Európai Unió és az eurózóna gyengeségeire figyelmeztetett, hangsúlyozva, hogy a nemzeti valuta megtartása védi Magyarországot a gazdasági sokkoktól és biztosítja a szuverenitást. A kormányfő az EU teljes átalakítását szorgalmazta, miközben a magyar gazdaságpolitikát a stabilitás és növekedés példájaként mutatta be.