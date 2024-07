Már több, mint hárommillióan töltötték le mobiltelefonjukra az Egészségablak alkalmazást

"Az új lehetőséggel mindenki a saját kezébe veheti - a szó szoros és átvitt értelmében is - a szakorvoshoz az időpontfoglalást. Reggel, délután vagy éjszaka, hétközben vagy hétvégén, munkahelyen vagy buszon, mindig, mindenhol be lehet jelentkezni a szakorvoshoz az alkalmazáson keresztül" - fogalmazott.

Az államtitkár úgy fogalmazott: "aki nem szeretne sorban állni a szakorvosnál, az most a mobilján keresztül foglalhatja le az általa választott rendelőben az időpontot". Erre nemcsak az Egészségablak alkalmazáson keresztül van lehetőség, hanem a 1812-es Egészségvonalon és a járóbetegrendelők megszokott elérhetőségein is.

