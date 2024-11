Már több mint háromezren léptek be a magyar seregbe tartalékos katonaként + videó

Megosztás itt:

Szalay-Bobrovniczky Kristóf - honvédelmi miniszter: "Nagyon büszkék vagyunk a fiatalemberre, hogy úgy döntött, hogy katona lesz belőle."

A honvédelmi miniszter gratulált egy fiatal férfinak, amiért tartalékosnak szegődött a magyar honvédségbe. Szalay Bobrovniczky Kristóf kiemelte - egyre több fiatal választja ezt a hivatást.

Porga Bence tartalékos katona: "Mindkét nagypapám és apai ágon a két nagybátyám is katona volt. És most, hogy felszereltem én is, az az unokatesómnak is köszönhető akivel egy zászlóajban szolgálok. Maradandó élmény volt a kiképzés, rengeteg olyan barátságra tettem ott szert, az öt hét alatt ami a civil életben példátlan."

Fél év alatt több mint háromezer területvédelmi tartalékos csatlakozott a sereghez, hogy a magyarok védelmét szolgálja.