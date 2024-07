Már több, mint egy hete tart a kánikula + videó

Békássy Szabolcs a bejelentkezésben elmondta: "Ebben a meleg időszakban a rendelőkben a betegeknek a száma az megszaporodik, jelentős mértékű a betegforgalom fokozódás is, ami leginkább természetesen az idősebb krónikus betegségben szenvedő páciensek egészségi állapotnak a romlása miatt következik be, különböző szív érrendszeri daganatos és cukorbetegben szenvedő pácienseknek az állapot rosszabbodása nagyon gyakori ebben a megterhelő melegben illetve az idősek esetében is fokozott a kiszáradásnak a veszélye."

