Már több mint 13,5 millióan megfertőződtek a világon

16 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést, ezzel 4279 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Nincs újabb elhunyt, az elhunytak száma változatlanul 595 fő, 3156-an már meggyógyultak. Vissza kellene térni a zárt térben való maszkhasználatra - mondta Merkely Béla, a Semmelweis Egyetem rektora a Kossuth rádióban. Továbbra is támadja a nemzeti konzultációt a baloldal. Az adatvédelmi aggályok ellenére Hadházy Ákos továbbra is várja a Nemzeti Konzultációs íveket. A Momentum plakátok rongálásába kezdett országszerte. A Jobbik és az antiszemitizmus közé még mindig egyenlőségjelet kell tenni - reagált Deutsch Tamás, a Fidesz európai parlamenti képviselője Nunkovics Tibor parlamenti megnyilvánulására. Rabosították a Momentum kispesti képviselőjét. Paróczai Anikót becsületsértés és különleges adatokkal való visszaélés miatt jelentették fel, miután bejelentette: megtalálta a kispesti vagyonkezelő vezetőjének, Kránitz Krisztiánnak spanyolországi villáját. Paróczai Anikó „Kispest, nagy lopás” címmel indított videósorozatot, hogy a Hír Tv által tavaly nyilvánosságra hozott korrupciógyanús felvételen elhangzottakról beszéljen. A Momentum szerint Kránitz Krisztián jelenthette fel a képviselőt. Karácsonyék hibája miatt egymilliárd forinttól esik el Csepel – mondta a Hír Tv Magyarország élőben című műsorában a kerület polgármestere. Borbély Lénárd szerint nem lehet véletlen, hogy a fővárosi önkormányzat rosszul töltött ki egy pályázatot, aminek az lett az eredménye, hogy a 21. kerület nem kapja meg azt a támogatást, amit kikötőfejlesztésre költhettek volna. A koronavírus-járvány idején van a legnagyobb szükség arra, hogy kiemelt figyelmet fordítson a kormány a nyugdíjasokra, ezért építik vissza fokozatosan a 13. havi nyugdíjat - mondta Novák Katalin család- és ifjúságügyi államtitkár a Kossuth Rádióban. A segítségnyújtás mellett a toborzás is célja volt a speciális önkéntes tartalékos szolgálat bevezetésének – mondta a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára a Kossuth rádióban. Németh Szilárd kiemelte: elsődleges cél, hogy segítsenek azoknak, akik a koronavírus-járvány miatt munkájukat elvesztették. Ugyanakkor, ha valaki maradni akar, és alkalmas rá, akkor tovább szolgálhat a honvédségnél. Az unióban az a legnagyobb probléma, hogy nem vállalja fel az intézményrendszere a kisebbségek ügyét - mondta a miniszterelnöki megbízott a Hír Tv Magyarország élőben című műsorában. Szili Katalin közölte: az Európai Unió polgári kezdeményezések intézménye keretében eddig 76 kezdeményezésből csupán 5 esetben gyűlt össze a szükséges egy millió aláírás, a Székely Nemzeti Tanács kezdeményezése lehet a hatodik sikeres pályázat. Ismét Magyarországot támadta az egykori portugál jelentéstevő, Rui Tavares. A politikusnak az nem tetszik, hogy a magyar és a portugál kormányfő megbeszélésén egyetértettek abban, hogy az uniós kifizetéseket nem lehet politikailag motivált jogállamis Magyarország segít azoknak az országoknak, amelyek akkor támogattak bennünket, amikor mi voltunk nehéz helyzetben a koronavírus-járvány miatt, ezért juttat lélegeztetőgépeket most Kirgizisztánnak - mondta Szijjártó Péter Biskekben. Az általános karantén és leállások elkerülése végett a koronavírus-járvány újabb kitörésének megelőzésre kell koncentrálni - jelentette ki Sztella Kiriákidész, az Európai Bizottság egészségügyéért felelős biztosa. A világon 13 516 656 ember fertőződött már meg a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 583 430, a gyógyultaké pedig 7 530 731 a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem adatai szerint. Romániában az elmúlt 24 órában ismét több mint 600 új koronavírus-fertőzést diagnosztizáltak, meghaladta a tízezret az azonosított aktív esetek száma. Romániában újabb 30 napra meghosszabbította a kormány a koronavírus-járvány miatt május közepén elrendelt veszélyhelyzetet. Ismét megugrott a fertőzöttek száma Ukrajnában, 800 fölött regisztráltak új koronavírusos fertőzötteket - közölte az ukrán Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács. Horvátországban elmúlt 24 órában 92-vel nőtt a fertőzöttek száma. Az elmúlt 24 órában 133-an fertőződtek meg koronavírussal Ausztriában. A rendkívüli járványhelyzet meghosszabbításáról döntött a bolgár kormány a koronavírus-fertőzöttek számának növekedése miatt. A belga nemzetbiztonsági tanács úgy döntött, hogy egyelőre nem engedélyezi a koronavírus féken tartását szolgáló korlátozások további lazítását - írta a helyi sajtó. 140 orvos, illetve ápoló hunyt el Iránban a Covid-19-betegségben - közölte a teheráni egészségügyi tárca, a járvány következtében eddig több mint 13 ezren haltak meg. Veszélytelennek és a szervezet által könnyen elviselhetőnek minősítette a Covid-19 elleni első orosz vakcinát az orosz védelmi minisztérium. Őrizetbe vettek Jeruzsálemben ötven embert, akiket azzal gyanúsítanak, hogy zavargásokban vettek részt Jeruzsálemben a Benjámin Netanjahu miniszterelnök ellen szervezett tiltakozó megmozduláson. Benyújtotta lemondását Eljesz Fahfah tunéziai kormányfő, belpolitikai válságot idézve elő az észak-afrikai országban. Kigyulladt hét hajó az iráni Busehr kikötőjében - jelentette a Tasnim iráni hírügynökség. 31 illegális határátlépőt találtak Németországban, a cseh határ közelében egy hűtőkamionban. Lezuhant egy felderítőgép Törökország keleti részén, a legénység hét tagja meghalt. Heten haltak meg a francia Alpokban, négy különböző balesetben négy hegymászó, két sárkányrepülő és egy túrázó vesztette életét egyetlen nap alatt. Húszmillió forint váltságdíjat követeltek elrablói egy férfitől, akit csaknem két napon át kínoztak. A sértetett hat férfi rabolta el, közülük négyet már elfogtak a rendőrök - közölte a BRFK. Egy banki ügyintéző bevonásával több mint 60 millió forintot loptak el egy nő bankszámlájáról - közölte a rendőrség. Újabb építési üteméhez ér a 4-es és a 6-os villamosvonal felújítása, ezért a villamosok csak a Széll Kálmán tér és a Corvin-negyed között közlekednek - közölte a Budapesti Közlekedési Központ. Akárcsak az előző szezonban, a Falco KC Szombathely ismét egy csoportba került a francia Dijonnal és a spanyol Zaragozával a férfi kosárlabda Bajnokok Ligája főtábláján. A Nemzetközi Olimpiai Bizottság változatlanul elkötelezett amellett, hogy jövőre megrendezzék a koronavírus-járvány miatt elhalasztott tokiói ötkarikás játékokat.