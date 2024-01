Már öt korrupciós ügyben is nyomoznak Pécsen

Megosztás itt:

A legújabb nyomozást azért rendelték el, mert Pécs Péterffy Attila és baloldali támogatói által vezetett önkormányzata több mint 21 millió forintot fizetett ki egy olyan cégnek, amely végül el sem kezdte a munkát, mert azt a városvezetés évekkel később lefújta. Az érintett – a baranyai megyeszékhelyen MSZP-közelinek tartott – cég főtulajdonosának lánya nem mellesleg a pécsi DK-iroda vezető munkatársa, eközben az egyik alpolgármester személyi referense, és egyben egy jobbikos bizottsági elnök élettársa is – írta meg a Pécs Aktuál nevű helyi hírportál.

A rendőrség most hűtlen kezelés miatt indított nyomozást ebben az ügyben, de a kétes üzletet a Közbeszerzési Hatóság is vizsgálja ezzel párhuzamosan. Az ügyet a helyi Tiszta Kezek Frakció borította, amelynek tagjai az elmúlt években sorra kiléptek a baloldali városvezetésből, mert nem bírták nézni a visszaéléseket, és a pécsiek átverését – közölték korábban több fórumon is.

Vesztegetés, hivatali visszaélés, hűtlen kezelések, közfeladati helyzettel visszaélés bűntette és rágalmazások

Amint az a helyi független sajtóból kiderül, igen súlyos ügyekben vizsgálódnak a rendőrök Pécsett, de már a különleges katonai ügyészség nyomozói is.

