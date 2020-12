Már nemcsak Tüttő Kata, hanem Karácsony Gergely is hülyének nézi a budapestieket

4136 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést, ezzel 225 209 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 165 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 5142 főre emelkedett. Az ellátórendszer terhelésének csökkentése érdekében jelzőrendszert működtetnek, amely naponta mutatja az egyes egészségügyi intézményekben a betegek és a személyzet létszámát - közölte az országos tiszti főorvos. A magyarok közel háromnegyede elégedetlen az ellenzéki pártok munkájával - derül ki a Századvég Alapítvány kutatásából. Tudatosan csalt és hazudott Korózs Lajos – írta a Ripost. A portál megkereste az álmentősként elhíresült Németh Athinát, aki arról számolt be a lapnak, hogy szocialista politikus tudatosan meghamisította a vele készült interjút. Petícióban tiltakozik több mint 300 lakos a budai várban tervezett új lakásrendelet ellen - írja a Mandiner. Az I. kerület polgármestere drasztikusan emelné a lakbéreket, és megszüntetné az örökbérleti jogot az önkormányzati lakások esetén. Kedvezményes áron bérel szociális bérlakást Kránitz Krisztián barátnője a XIX. kerületi önkormányzattól - írja a Magyar Nemzet. A kormány újabb gazdaságvédelmi és családvédelmi intézkedést rendelt el: megtiltja az önkormányzatoknak, hogy 2021-ben megemeljék a helyi és a települési adókat, új adót vezessenek be, illetve eltöröljék az eddigi adókedvezményeket. A fenntartható vízgazdálkodás területén ma már nem elvi döntéseket kell meghoznunk, feladatunk az, hogy a közös cél eléréséhez szükséges lépésekről, a végrehajtás módjáról, időtávjáról, a finanszírozás feltételeiről beszéljünk - mondta Áder János. Elkészült a Liget Budapest projekt keretében megújult botanikus kert, az új kutyás élménypark és a két kilométer hosszú, kivilágított Városligeti Futókör is; ezzel a parkfejlesztés során eddig több mint 150 ezer négyzetméter zöldfelület újult meg. A magyar gazdaság életerejét mutatja, hogy a világgazdaságból érkező kedvezőtlen hírek ellenére Magyarországon napról-napra jelentenek be újabb és újabb beruházásokat az ország valamennyi pontján - hangsúlyozta a külgazdasági és külügyminiszter. Három családszervezettel egyeztetett a családokért felelős tárca nélküli miniszter a koronavírus-járvány okozta kihívásokról és a jövőbeli tervekről. Eredményesen zárult két energetikai innovációs kiírás, a megújuló energiatermelés térnyerését lehetővé tevő fejlesztésekhez csaknem 11 milliárd forint támogatást nyertek el a pályázók - jelentette be az Innovációs és Technológiai Minisztérium. Majdnem 37 ezer határsértőt fogtak el és kísértek vissza eddig idén a magyar hatóságok - közölte Bakondi György, a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója. Az ukránok átléptek egy vörös vonalat azzal, hogy példátlanul erőszakosan lépnek fel a magyarság intézményei ellen - mondta Zsigmond Barna Pál, a Fidesz országgyűlési képviselője Magyarország élőben című műsorunkban. A magyar kormány folytatja az erdélyi mezőgazdasági feldolgozóegységek számára megítélt támogatások kifizetését - jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a Maros megyei Kerelőszentpálon. Hiszünk a jogállamiságban, de ez nem változtat azon a tényen, hogy az európai uniós jogállamisági mechanizmus jelenlegi formájában egy jogi abszurditás - mondta Varga Judit igazságügyi miniszter a Le Point című francia hetilapnak adott interjújában. Továbbra is ismeretlen a németországi Rajna-vidéken fekvő Trierben történt tömeges gázolás háttere, a rendőrség még nem tudta feltárni az öt ember életét kioltó szándékos bűncselekmény indítékát - mondta a rajna-vidék-pfalzi tartományi belügyminiszter. Meghaladta a 63,7 milliót a világban az igazolt koronavírus-fertőzöttek száma. A halálos áldozatok száma 1,4 millióra, a gyógyultaké pedig 40,9 millióra nőtt a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem adatai szerint. Engedélyezte a brit gyógyszerfelügyeleti hatóság a Pfizer és a BioNTech vállalatok által az új típusú koronavírus ellen közösen kifejlesztett oltóanyag forgalmazását. A koronavírus elleni oltóanyagokkal kapcsolatos bűncselekmények veszélyére figyelmeztetett az Interpol nemzetközi rendőri ügynökség, kiemelve, hogy a szervezett bűnözői csoportok hamisított vakcinák árusításába kezdhetnek. Tovább gyorsult a koronavírus-fertőzés terjedése Ukrajnában, több mint 13 ezer új beteget jegyeztek fel egy nap alatt, viszont hosszú idő után most először ismét többen gyógyultak meg, mint ahányan megfertőződtek. A vendéglátóhelyek, a szórakozóhelyek, az edzőtermek, a játszóházak, a fogadóirodák, valamint a szépségszalonok péntektől hétvégente nem nyithatnak ki Szerbiában. Javulnak Lengyelországban a koronavírus napi fertőzöttségi adatai, a valódi áttörés azonban a védőoltások elindításától várható majd - jelentette ki Adam Niedzielski egészségügyi miniszter. Újabb csúcsra emelkedett és megközelítette az ötszázat a koronavírus-járvány halálos áldozatainak napi száma Németországban. A koronavírus-járvány miatt december 25-én és 26-án, valamint január elsején is korlátozni fogják Olaszországban a városok, települések közötti mozgást a többfős találkozások megakadályozására - jelentette be Roberto Speranza egészségügyi miniszter. Lettország egy hónappal meghosszabbítja a koronavírus-járvány miatt elrendelt rendkívüli állapotot, és további korlátozó intézkedéseket is bevezetnek a járvány lassítása érdekében - derül ki Krisjanis Karins lett miniszterelnök bejelentéséből. Megszavazta a londoni alsóház a koronavírus-járvány megfékezése végett november 5-én bevezetett négyheti angliai zárlat feloldását. A Georgiában januárban tartandó szenátusi pótválasztások lefújását sürgette Donald Trump amerikai elnök az állam kormányzójánál. Haszan Róháni iráni elnök elutasította az urándúsítás fokozását és a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség ellenőrzéseinek felfüggesztését lehetővé tévő törvényt, amelyet kedden fogadott el a teheráni parlament. Három terroristával végzett az algériai hadsereg az ország északkeleti részén lévő Zsizsel tartományban - közölte az algériai védelmi minisztérium. Tizenegy gyerek vesztette életét Jemenben az elmúlt napokban végrehajtott támadásokban - áll az ENSZ Gyermekalapjának közleményében. Chile nem ismeri el a hét végén tartandó venezuelai parlamenti választások legitimitását - jelentette be a chilei külügyminiszter. A maszkviselési kötelezettség figyelmen kívül hagyása miatt 267 emberrel szemben intézkedtek a rendőrök kedden - közölte a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs ügyeleti központjának vezetőhelyettese. 2015 óta nem tapasztaltak a keddihez hasonló migrációs nyomást a Csongrád-Csanád megyei határszakaszon - közölte a megyei rendőr-főkapitányság. Elfogtak egy német férfit, aki 12 határsértőt szállított furgonjával Szegeden - tátudatta a Csongrád-Csanád Megyei Rendőr-főkapitányság. Korrupciós bűncselekmény gyanúja miatt vettek őrizetbe egy vezető beosztású minisztériumi tisztségviselőt - közölte a Központi Nyomozó Főügyészség vezetője. Tíz helyszínen 373 ezer doboz, több mint félmilliárd forint értékű adózatlan cigarettát foglalt le a közelmúltban egy ukrán-magyar bűnözői csoporttól a Nemzeti Adó- és Vámhivatal. Számos helyen tovább emelkedett a légszennyezettség a magas szállópor-koncentráció miatt. Osztrák jégkorongliga: EC Red Bull Salzburg (osztrák) - Hydro Fehérvár AV19 4:3 Az Európai Sakk Unió és a kontinens sakkvezetői is támogatják, hogy Magyarország rendezze meg a 2024-es a sakkolimpiát. A nemzetközi szövetség vasárnap dönt a pályázatról. Rajthoz áll a Szalay Balázs, Bunkoczi László páros a január 2-án kezdődő Dakar-ralin, melyet Szaúd-Arábiában rendeznek. Mick Schumacher, a hétszeres világbajnok Michael Schumacher fia jövőre a Haas istálló színeiben mutatkozik be a Forma-1-ben.