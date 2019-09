Már nem lehet kifosztani a BKK-automatákat

Az önkormányzati választások nem az országos politikáról szólnak, a voksolás tétje, hogy alkalmas, tisztességes és hozzáértő vezetőket találjanak az emberek településük élére - jelentette ki Kövér László, az országgyűlés elnöke. Elégtelenre vizsgázott az ellenzék jelöltállításból - jelentette ki a Fidesz önkormányzati választásokért felelős kampányfőnöke. Kósa Lajos elmondta: a jelöltállítással a Fidesz szándéka teljesült, 8 millió ember él olyan településen, ahol kormánypárti jelöltre lehet szavazni. Tovább gyűrűzik a baloldal adatlopási botránya - mondta a Fidesz budapesti szóvivője. Zsigmond Barna Pál szerint az erzsébetvárosi eset szintén bűncselekmény gyanúját veti fel, és nyilvánvaló Karácsony Gergely főpolgármester-jelölt érintettsége is. Őszinte beszédre, reális programra, felelős tettekre és emberséges politikára van szüksége Nyíregyházának - hangsúlyozta Jeszenszki András, az ellenzékiek alkotta Szövetségben Nyíregyházért polgármesterjelöltje. 25 Pest megyei önkormányzat nyert el mintegy 4,3 milliárd forint hazai fejlesztési támogatást a csapadékvíz-elvezető rendszereik felújítására, korszerűsítésére, vagy kiépítésére - mondta Rákossy Balázs államtitkár. Több mint ötezer család vette igénybe a diákhitelhez kapcsolódó családtámogatásokat 2018. január 1. óta - közölte Novák Katalin államtitkár. Tanulmányi és ösztöndíjügyekben, albérletkeresésben, valamint adókártya-igénylésben is segítenek külföldi társaiknak a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciájának mentorai - írja a Magyar Nemzet. A kormány stratégiai partnerként és szövetségesként tekint a fogyatékossággal élőket képviselő szervezetekre - jelentette ki Nyitrai Zsolt kiemelt társadalmi ügyekért felelős miniszterelnöki megbízott. A kormány azt szeretné, hogy minél több megváltozott munkaképességű ember vegyen részt a foglalkoztatásban, így jövőre 43,5 milliárd forint áll rendelkezésre a fogyatékossággal élőket foglalkoztató cégek támogatására - mondta Fülöp Attila államtitkár. Megsokszorozódhat a fogyatékkal élőket audio narrátorokkal és jeltolmácsokkal segítő színházi előadások száma az Érzékeny színház program keretében - közölte Kásler Miklós, az emberi erőforrások minisztere az M1-en. A magyar kormány fokozatosan zöldre váltja a hazai közlekedési rendszert, az ágazattal szemben kiemelt elvárás az energiatakarékos és környezetkímélő technológiák alkalmazása - hangsúlyozta Mosóczi László államtitkár. A kormány segíti az elhelyezkedésben az Electrolux csoportos létszámleépítéssel érintett, a cég jászberényi gyárában dolgozó mintegy 800 munkavállalóját - közölte Varga Mihály pénzügyminiszter. Palkovics László innovációs és technológiai miniszter hozzátette: a magyar gazdaság teljesítménye lehetővé teszi a gyors segítséget, már most 14 cég jelezte szándékát, hogy a munkavállalókat alkalmazná, ezt a kört tovább bővítik. Nagy a hiány hajóskapitányokból Magyarországon, és kevés a matróz is, a cégek sokszor nyugdíjasokat hívnak vissza dolgozni - írja a Világgazdaság. Prágában tárgyal ma Orbán Viktor. A miniszterelnök részt vesz a visegrádi országok és a Nyugat-Balkán államainak csúcstalálkozóján. Orbán Viktor egyik fő célja az, hogy Magyarország ne szembesüljön a Nyugatot szétziláló problémákkal- írja a The American Conservative című lap. Továbbra is szoros barátság fűzi össze a magyarokat és a németeket, és a két ország együttműködése a védelempolitikától a digitalizációig rendkívül sok területre kiterjed - hangsúlyozta Varga Judit igazságügyi miniszter Berlinben. Migrációval kapcsolatos intézkedéseket jelentett be Sebastian Kurz volt osztrák kancellár, a szeptember 29-i előrehozott választások kampányában. Angela Merkel német kancellár Recep Tayyip Erdogan török elnökkel egyeztetett telefonon a többi között a menekültválságról. Az amerikai kormányzat 6,5 milliárd dollár értékű harcirepülőgép-eladást hagyott jóvá Varsónak - jelentette be az amerikai külügyminisztérium. Új rendszert kell felállítani az újonnan érkező menedékkérők Európai Unión belüli elosztására, csökkentve az abból kimaradó tagállamoknak szánt közösségi forrásokat - jelentette ki Giuseppe Conte olasz kormányfő. Hivatalos vizsgálat indult pénzügyi visszaélés gyanúja miatt Richard Ferrand, a francia Nemzetgyűlés elnöke, Emmanuel Macron államfő egyik közeli szövetségese ellen - tudatta a Nemzetgyűlés. A legkedvezőtlenebb esetekre kidolgozott brit kormányzati forgatókönyv szerint jelentős kereskedelmi fennakadásokat, egyes élelmiszerekből hiányt okozhat a brit EU-tagság rendezetlen megszűnése. Növelheti a feszültségeket a Közel-Keleten Benjámin Netanjahu izraeli kormányfő terve, miszerint választási győzelme esetén a zsidó állam annektálni fogja Ciszjordánia egy részét - közölte az orosz külügyminisztérium. Ciszjordánia egy részének annektálása súlyosan sértené a nemzetközi jogot - reagált António Guterres ENSZ-főtitkár Benjámin Netanjahu izraeli kormányfő ezzel kapcsolatos kijelentésére. Az amerikai legfelsőbb bíróság törvényesnek és jogszerűnek nyilvánította azt a kormányzati rendeletet, amely előírja, hogy a migránsoknak - mielőtt az Egyesült Államok határaihoz érnek -, először az útjukba eső 3.országban kell menedéket kérniük. Az amerikai kormányzat két héttel elhalasztja a kínai termékekre kivetett büntetővámok október 1-jére tervezett bevezetését - közölte Donald Trump amerikai elnök Twitteren. Robbanások történtek, és tűz ütött ki egy lőszerraktárban Észak-Cipruson, egy katonai övezetben, a betört ablakok üvegszilánkjaitól néhányan megsérültek. Házkutatást tartott a rendőrség Pikó András közös ellenzéki VIII. kerületi polgármesterjelölt kampányközpontjában. A Fővárosi Főügyészség tizenkét év fegyházbüntetést ajánl Gyárfás Tamásnak, ha beismeri, hogy ő adta ki a megbízást Fenyő János meggyilkolására - írja a Magyar Nemzet. Meghosszabbította Ahmed H. idegenrendészeti őrizetét november 14-ig a Nyírbátori Járásbíróság, így a szír férfi egyelőre Magyarországon marad. Barlangban termesztett kannabiszt egy férfi a XXII. kerületben – közölte a rendőrség. Gálos Roland magabiztos győzelemmel bejutott 57 kilogrammban a legjobb 32 közé a jekatyerinburgi férfi ökölvívó-világbajnokságon. A parakajakos Kiss Péter lett a hónap sportolója a Nemzetközi Paralimpiai Bizottságnál.