Már nem kell a helikopter, bukta vadászterületét Mészáros Lőrinc

„Úgy tudom, Mészáros Lőrincék voltak lent, talán a Semjén Zsolt is lent volt, ők is vadásztak ezen a területen” – mondta az egyik vadász a Hír TV-nek. Vagy ötven használt sörétpatron hevert szanaszét a falu melletti vadászterületen, amikor ott jártunk. Csaknem két és fél millió forintot durrogtattak el múlt szombaton Mészárosék. Ha most is helikopterrel jöttek, még többe került a hétvégi kikapcsolódás.

A bélmegyeri erdős, mezős terület egyik gazdája Lovas Mihály. Az ő társasága vadászhatott itt régebben. Tavaly azonban a Fidesz-kormány átszabta a térképet: a kilencezer hektárt négy részre osztotta. Miután az állam is tulajdonos, a képviselője szavazhat, a legértékesebb terület vadászati joga így a Hidashát-Bélmegyer Vadgazdálkodási Társaságé lett, amelynek elnöke ifjabb Mészáros Lőrinc, a felcsúti milliárdos fia.

„Miért akarnak most idejönni? Van az országnak más területe is, ahol lehet vadászni, oda, ahol ő van, én nem megyek soha!” – mondta a Bélmegyeri Földtulajdonosok Vadgazdálkodó Vadásztársasága egyik tagja, Lovas József.

A bélmegyeri vadászok perre mentek.

„A bíróság megállapítja, hogy az alperesnek a 2016. augusztus 12. napján megtartott földtulajdonosi gyűlésen meghozott 2/2016. számú határozata érvénytelen, a 3/2016. számú határozata a harmadrendű felperes vonatkozásában érvénytelen” – azaz a bíróság kimondta, hogy törvénytelenül hívták össze azt a gyűlést, amelyen Mészáros Lőrincék kerültek a nyeregbe.

„Hogy ha ezt most elengedjük, akkor 20 évig nem leszünk vadászatra jogosultak sem. És kizárjuk, hogy a saját földjeinken az unokáink, a gyerekeink vadászhassanak” – összegezte az ítéletet Lovas József.

Zalaszentgrót határában Bálint László Ferenc 30 év után szinte egyik napról a másikra vesztette el a vadászterületét. Itt is egy új társaság vitte el a vadászati jogot.

„Leginkább valószínű a külsősök megkeresése a társaságból, megtalálták a gyenge pontokat. És a gyenge pontok segítettek vadidegen embereket is hozzájutni a területhez és az itteni vadászathoz” – mondta a Zala Menti Vadászklub ügyvezető elnöke.

A vadidegen ember a német származású üzletember, Michael Lüke. A milliárdos férfi több fegyvergyártó cégben érdekelt. Az egyik budapesti kiállításon a kormány két tagjával, Semjén Zsolttal és Fazekas Sándorral nézegették a vadászfegyvereket.

Tulok Violetta jogász szerint bizonytalan jogi környezetet támaszt a kormány, ami hátrányosan érinti a régi vadásztársaságokat. Perre mentek ők is.

„Én azt látom, hogy most olyan vadászok kerültek elő, akiknek kapcsolataik vannak, pénzük van, és mindent szeretnének elvinni” – vélte a jogász.

A Somogyacsai Vadásztársaság területének jobb részére például egy volt honvédelmi államtitkárhoz köthető társaság tette rá a kezét. De szétdarabolták a Sárvári Mezőgazdasági Zrt. 14 ezer hektáros területét is, itt is Fideszhez köthető sportemberek lettek a befutók. Csongrád megye legnagyobb, 18 ezer hektáros vadászterületét pedig az a Návay Kornél Vadásztársaság kapta meg, amelynek tagja a kancelláriaminiszter, Lázár János.