Már nem foglalkozik korábbi kampányígéretével a fideszes képviselő

Négy éve még a berettyóújfalui tejporgyárral kampányolt, ám ma már foglalkozni sem akar vele a fideszes Vitányi István. Az üzemet a 2014-es országgyűlési választás előtt nyitották újra, ám szinte azonnal tönkre is ment. A fideszes képviselő DK-s testvére telekspekulációt sejt a háttérben.

Bár szobor és rajta emléktábla hirdeti, hogy 2014-ben újranyitották, a berettyóújfalui tejporgyár évek óta nem működik. Pedig az üzemet a 2014-es országgyűlési választás kampányának hajrájában ünnepélyesen fel is avatták. Több fideszes politikus, például az akkori képviselőjelölt, Vitányi István is felszólalt.

– Magyarországon a legnagyobb tejporgyár a berettyóújfalui tejporgyár volt, és itt a csúcsidőben több száz ember dolgozott, és több mint 200 ezer tejet dolgoztak fel – fogalmazott a fideszes képviselő.

Az 1957-ben alapított és 2012 közepéig működő gyárat egy felvidéki magyar testvérpár vette meg. Biztos kínai és orosz piacról, 6 milliárdos éves árbevételről és 200 új munkahelyről beszéltek.

– Ha a pasztörizálónk beindításával a tej felvásárlását is meg fogjuk tudni kezdeni, főként a környékbeli megyebeli, illetve Békés megye északi részének tejtermelőire számítunk – nyilatkozta Galló Ferenc, a Berettyó Tej Kft. ügyvezető igazgatója.

Az indulás után azonban az üzem szinte azonnal be is zárt. Sajtóhírek szerint ugyanis a tulajdonosok az újranyitáshoz nem kaptak forgóeszközhitelt. Bár az államtól 113 millió forint beruházási támogatást nyertek, végül erről is lemondtak. A cég ellen végül felszámolás indult, az üzem pedig új tulajdonoshoz került.

Telekárban vásárolták meg, egy Fideszhez közeli vállalkozó. Gyakorlatilag 60 millióért kelt el a gyár.

A DK választókerületi elnöke – aki nem mellesleg a fideszes országgyűlési képviselő, Vitányi István testvére – telekspekulációról beszél.

– Jelenleg a gyár lebontásra kerül, az itt lakóknak a vesztére, hogy így fogalmazzak, és lakópark épül a helyén – reagált Vitányi Ferenc.

A térség fideszes képviselője az idei kampányban már nem akart a tejporgyárral foglalkozni.

Kerestük Vitányi Istvánt, aki nem kívánt a Hír TV-nek nyilatkozni, telefonon azonban annyit elmondott, hogy 4 évvel ezelőtt a kampány során nem egy üzemavatón vett részt, hanem egy szoboravató rendezvényen, és azon ígért több száz új munkahelyet.

A tejgyűjtő munkás szobrát valóban felújították. A rajta lévő tábla azonban egyértelműen azt támasztja alá, hogy az ünnepséget gyáravatónak szánták.