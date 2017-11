Már most problémák vannak a nyugdíj-kompenzációval

Alig indult el a kifizetés, máris gondok vannak a novemberre ígért emelt nyugdíjjal. Aki bankszámlára kéri a nyugdíját pénteken, már megkapta az infláció miatt év elejétől számított visszamenőleges nyugdíj-kompenzációt, valamint a gazdasági növekedés okán járó prémiumot. A Magyar Nemzetnek azonban több nyugdíjas is azt jelezte: kevesebbet kapott, mint ami járt volna neki. A kormányzati kommunikációért felelős államtitkár is tud problémás kifizetésekről, központi vizsgálat azonban nem indul, az érintetteknek a nyugdíjfolyósítónál kell jelezniük, ha nem a várt összeget kapták.

„Természetesen minden ügy egyedi, és hogyha bárkinek bármilyen problémája van, azt mindig ki kell vizsgálni, és természetesen jelezni is kell. Én azt is szeretném kérni, hogy aki úgy gondolja, hogy nem kapta meg azt az összeget, amely jár neki, akkor a nyugdíjfolyósítónak jelezze, ki kell vizsgálni. Természetesen hogyha hiba történt, akkor meg is kell kapniuk ezeknek az embereknek a pénzüket” – nyilatkozta Tuzson Bence.