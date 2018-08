Már minden rendben Sárospatakon

2018. AUGUSZTUS 24., PÉNTEK BÓDIS JÓZSEF OKTATÁSI ÁLLAMTITKÁR: AZ ELMÚLT HARMINC ÉVBEN NEM VOLT OLYAN MÉRTÉKÛ ISKOLAFEJLESZTÉS, MINT A MOSTANI. TÖBB, DE DRÁGÁBB ALBÉRLET VÁRJA A DIÁKOKAT ÍRJA A NÉPSZAVA. SZIJJÁRTÓ PÉTER: MAGYARORSZÁG MINDEN ÁLLAMMAL EGYÜTTMÛKÖDIK, AMELY AZ UNIÓS KÜLSÕ HATÁR VÉDELMÉT ELSÕDLEGES KÉRDÉSNEK TARTJA. KSH: A VÁRAKOZÁSOKNÁL NAGYOBB MÉRTÉKBEN NÕTT A KISKERESKEDELMI FORGALOM JÚNIUSBAN; 60 HÓNAPJA FOLYAMATOS AZ EMELKEDÉS. NAGY ANIKÓ: EGYSÉGES MÓDSZERTAN SZERINT VILÁGÍT ÁT MINDEN KÓRHÁZAT A KORMÁNY, HOGY KIDERÜLJÖN, VALÓBAN TÖBB PÉNZRE VAN-E SZÜKSÉGÜK FIGYELÕ. EMMI: VASTAGBÉLSZÛRÉSI PROGRAMOT INDÍT A KORMÁNY ÕSZTÕL, A VIZSGÁLANDÓK ELSÕ CSOPORTJA SZEPTEMBERBEN KAP MEGHÍVÓLEVELET. HIVATALOSAN IS PÁRTTÁ ALAKULT A MI HAZÁNK MOZGALOM JELENTETTE BE DÚRÓ DÓRA, A PÁRT ELNÖKHELYETTESE PESTISRACOK.HU. MINDÖSSZE 2 FT-OT EMELNE AZ ALMA FELVÁSÁRLÁSI ÁRÁN AZ AZ OSZTRÁK ÜZEM, AMELYIKKEL NAPOK ÓTA HARCBAN ÁLLNAK A SZABOLCSI GAZDÁK. NEM ZÁRJA KI EGY LMP-JOBBIK EGYÜTTMÛKÖDÉS LEHETÕSÉGÉT KERESZTES LÁSZLÓ LÓRÁNT, AZ LMP TÁRSELNÖKE INDEX. MINDEN TIZEDIK TAXISNÁL TALÁLTAK SZABÁLYTALANSÁGOT A SZIGET FESZTIVÁL IDEJÉN, MINTEGY 4 MILLIÓ FT BÍRSÁGOT SZABTAK KI. 600 MILLIÓ FORINT TÁMOGATÁST KAPNAK A HATÁRON TÚLI KISVÁLLALKOZÁSOK A MAGYAR KORMÁNYTÓL. A TÛZSZERÉSZEK KIÉRKEZÉSE ELÕTT ELLOPTAK A DUNA KISZÁRADT MEDRÉBÕL EGY SZÁRNYAS REPESZGRÁNÁTOT DÖMÖS KÜLTERÜLETÉN. HALÁLRA KÉSELTE ANYJÁT ÉS NÕVÉRÉT EGY FÉRFI A FRANCIAORSZÁGI TRAPPES TELEPÜLÉSEN, EGY HARMADIK EMBER SÚLYOSAN MEGSÉRÜLT. A TÁMADÓT A ROHAMRENDÕRSÉG AGYONLÕTTE. ERDÕTÛZ PUSZTÍT BERLIN KÖZELÉBEN, A FÜSTFELHÕ ELÉRTE A VÁROST. ÚJABB HÁROM AUSZTRÁL MINISZTER NYÚJTOTTA BE LEMONDÁSÁT, EZZEL TÁMOGATVA A KORMÁNYFÕ ELLENI BIZALMI SZAVAZÁS MEGTARTÁSÁT. MALCOLM TURNBULL KÖZÖLTE: HAJLANDÓ ÚJABB BIZALMI SZAVAZÁST KEZDEMÉNYEZNI ÖNMAGA ELLEN, HA EZT LEVÉLBEN KÉRI TÕLE PÁRTJA VEZETÕ TESTÜLETE. SCOTT MORRISON VOLT KINCSTÁRNOKOT VÁLASZTOTTÁK AZ AUSZTRÁLIÁBAN KORMÁNYZÓ LIBERÁLIS PÁRT ELNÖKÉVÉ, EGYBEN PEDIG AZ ORSZÁG ÚJ MINISZTERELNÖKÉVÉ. DONALD TRUMP TAGADJA, HOGY A KAMPÁNYKÖLTSÉGEKBÕL FIZETETT EGYKORI SZERETÕINEK HALLGATÁSÁÉRT. AZ AMERIKAI ELNÖK SZERINT ÖSSZEOMLANA AZ AMERIKAI GAZDASÁG, HA ELMOZDÍTANÁK HIVATALÁBÓL. DÉL-AFRIKÁBAN BEKÉRETTÉK AZ AMERIKAI ÜGYVIVÕT TRUMP EGYIK TWITTER-ÜZENETE MIATT. AZ AMERIKAI KÜLÜGYMINISZTER TERRORELLENES INTÉZKEDÉSEKRE SZÓLÍTOTTA FEL AZ ÚJ PAKISZTÁNI KORMÁNYFÕT. AZ AMERIKAI ENSZ-NAGYKÖVET AZ ISZLÁM ÁLLAM TERRORISTÁIRA MÉRT "TARTÓS VERESÉGET" SÜRGETTE. MEGTALÁLTÁK A GABON PARTJAINÁL ELTÛNT PANAMAI FELSÉGJELÛ TARTÁLYHAJÓT. 555-RE EMELKEDETT AZ INDONÉZ FÖLDRENGÉS HALÁLOS ÁLDOZATAINAK SZÁMA. TÖBB MEGYÉRE TOVÁBBRA IS A TARTÓS HÕSÉG MIATT, DE SZÁMOS MEGYÉRE A HEVES ZIVATAR VESZÉLYE MIATT IS FIGYELMEZTETÉSEKET ADOTT KI AZ OMSZ. EGY EMBER MEGHALT, HÁRMAN MEGSÉRÜLTEK A 12-ES FÕÚTON VÁC KÖZELÉBEN, MIUTÁN FRONTÁLISAN ÖSSZEÜTKÖZÖTT KÉT SZEMÉLYAUTÓ. HALÁLOS BALESETET SZENVEDETT EGY MOTOROS, MIUTÁN ÖSSZEÜTKÖZÖTT KÉT SZEMÉLYGÉPKOCSIVAL A 24-ES FÕÚTON, MÁTRAHÁZÁNÁL. KÖRFORGALOM ÉPÍTÉSE MIATT VASÁRNAPTÓL SZEPTEMBER VÉGÉIG LEZÁRJÁK AZ M0-ÁS AUTÓÚT SZIGETSZENTMIKLÓSI CSOMÓPONTJÁT.