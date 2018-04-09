2018. április 9.,
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Már májusban megszavazhatják a „Stop, Soros!”-t

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2018. április 9., hétfő 10:18, frissítve: hétfő 10:42

A kétharmados többség birtokában már májusban szavazhat a parlament a bevándorlásellenes törvénycsomagról. Ezt a Fidesz frakciószóvivője mondta az állami tévének adott interjújában.

Halász János kiemelte: az Országgyűlés várhatóan április végén ülhet össze leghamarabb, a kérdés pedig azért fontos, mert az ország biztonságáról van szó. A törvénycsomag elfogadásával a Belügyminisztérium felhatalmazást kap a civilek titkosszolgálati ellenőrzésére.

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