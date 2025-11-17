Megosztás itt:

A teljes cikk a Világgazdaság honlapján érhető el.

A Digitális Állampolgár mobilalkalmazás nemrég ünnepelhette az első születésnapját: a 2024 szeptemberében történt élesítés óta már csaknem 2,5 millióan töltötték le – közölte a Világgazdaság érdeklődésére Both András, a Digitális Magyarország Ügynökség (DMÜ) Zrt. vezérigazgatója, aki a november 17–19-i Future IT-n további részleteket ismertet a Magyarország előtt álló digitális átalakulásról. Az alkalmazás indulásakor elérhető funkciók az elmúlt egy év alatt majdnem megduplázódtak, és továbbra is folyamatosan bővülnek, mára pedig a Digitális Állampolgár weboldal is elérhető – a két felület egymást kiegészítve segíti a tájékozódást és az ügyintézést. Ezzel, valamint a piaci csatlakozók megérkezésével és a DÁP design system ajánlásai mentén megújult szolgáltatásokkal a Digitális Állampolgárság Program egyértelműen elindult az ökoszisztémává válás felé.

A DMÜ vezetője úgy látja, a számok alapján a felhasználók is rájöttek, mennyivel kényelmesebb felhasználónevek és jelszavak megjegyzése helyett az alkalmazás segítségével belépni a webes ügyintézési felületekre, ezt a funkciót kimagaslóan sokan használják: már közel 28 milliószor léptek be a felhasználók az állami felületekre a DÁP-pal. Ráadásul nyár óta ezt már nemcsak állami szervezeteknél, hanem egyre több piaci cégnél is megtehetik, ez alatt a rövid idő alatt is több mint 600 ezerszer használták ezt a funkciót a felhasználók. Both András tájékoztatása szerint nagyon sokan várták azt is, hogy a tárhelyre érkezett üzeneteiket az alkalmazásban is olvashassák: eddig több mint 800 ezer tárhelyes üzenetet töltöttek le. De érthető módon a digitális aláírást és a hiteles adattovábbítást is szeretik a felhasználók, már több mint 1,2 millió aláírt dokumentumot generáltak. „A következő időszakban a legfontosabb mérföldkő az lesz, hogy a gépjármű-adásvétel életesemény teljes folyamatát el lehet majd intézni az alkalmazásban, de az offline funkciók bevezetését és az adattárca funkcióinak bővítését is említhetném – például az életkorral vagy élethelyzettel járó jogosultságok és kedvezmények igazolására is használható lesz a DÁP” – jelezte a vezérigazgató.

Fotó: képernyőfotó