Már két évvel a választások előtt kampányüzemmódba kapcsolt Gyurcsány Ferenc

2019. március 15-én egymás mellé sorakoztak fel az ellenzéki pártok képviselői. A közös tüntetésen részt vett a Jobbik mellett az MSZP, a Párbeszéd, a Liberálisok és a DK is.

A jobbikos Jakab Péter később az ATV-ben már arról beszélt, neki sem egyszerű a DK-elnök feleségével egy színpadon állnia.

2020-ra viszont az összefogás iránti vágy tovább erősödött. Idén május elsején a szőlőtőkék között sétálva adta meg az irányt az ellenzéki pártoknak Gyurcsány Ferenc.

Hölgyeim és uraim! Megérett a helyzet, hogy az ellenzék teljeskörű összefogásával, közös miniszterelnök-jelölttel, közös listával, valamennyi választókerületben, egy jelölttel történelmi vereséget mérjünk a Fideszre.

- mondta DK elnöke.

Fél évvel később már Gyurcsány Ferenccel együtt emlékezett az ellenzék. A pártok közös videóban üzentek október 23-a alkalmából.

Az ellenzéki pártok közös kormányzásra készülnek egy jelöltjük lesz minden választókerületben és ennek érdekében mindent megtesznek, hogy ez az ehhez szükséges egyeztetések eredményre vezessenek

- nyilatkozta Varju László, a DK képviselője.

Ezt már a DK országgyűlési képviselője mondta híradónknak, ugyanis egy hete a pártelnökök újra találkoztak és megegyeztek a közös indulásban.

A Demokratikus Koalíció az elmúlt hónapokban is kampányt folytatott azért, hogy minél többen nyilváníthassanak véleményt a közös lista elvárása mellett

- tette hozzá Varju László.

Varju elismerte Híradónak, hogy hónapok óta kampányolnak- Ezt erősíti meg az az Európai Magyarok nevű oldal, amelyen a Demokratikus Koalíció 38 politikusának legyártott kampánykiadványa látható. Ez azért is különös, mert a politikusok neve mellett egyéni választókerületek is szerepelnek, miközben a háttérben elvileg most is folyik a tárgyalás a 106 közös ellenzéki jelöltről, de eredmény hivatalosa még nincs. A listán szerepel például Gy. Németh Erzsébet neve is, aki jelenleg Budapest főpolgármester-helyettese.

Kálmán Olgát, egykori televíziós műsorvezetőt, a DK elnökségi tagját – akit korábban Gyurcsányék a főpolgármester-jelölti elnökválasztáson is indítottak – most Budapest 4-es számú választókörzetében – a második kerületben – reklámozzák.

De a költségvetési csalással vádolt Czeglédy Csaba is szerepel a kiadványban. Gyurcsány ügyvédje Szombathelyen jelentkezett be, ahol már korábban az LMP-s Ungár Péter is jelezte indulását, sőt a volt Jobbikos, szentgotthárdi kötődésű Bana Tibor is bejelentkezett a körzetért.

Úgy látjuk, hogy ennek a macskázásnak ismét Gyurcsány Ferenc lesz a győztese. Látatlanban eredményt merünk hirdetni, akár Gyurcsányné Dobrev Klára, akár más lesz a közös baloldali, liberális miniszterelnök jelölt, az egészen biztos, hogy Gyurcsány Ferenc embere lesz

- jelentette ki a Mi Hazánk mozgalom alelnöke.

A kampányban korábban Gyurcsány Ferenc, ha kellett mindent bevetett. Még hangszereken is játszott a pártgyűléseken. Molnár Csaba diplomája is megmenekült a két évvel ezelőtti pártszákház tűzben. Gyurcsányék leégett irodáját, most az ellenzéki kampány kezdetére meg is festették. A 160x120 centis képet egy galéria árulja, mindössze 375 ezer forintért.

HírTV