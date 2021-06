Már Felsőtárkányban is várják a Via Ferrata szerelmeseit

Akár a kezdők is kipróbálhatják a magashegyi túrázást Felsőtárkányban, a most megnyílt Via Ferrata pályán. A Szurdok sziklába épített mintegy 350 méteres kötélpályán hidakat, lépcsőket is találnak a vállalkozó kedvűek, akik a mászáshoz felszerelést és túravezetést is igénybe vehetnek. A beruházás az Aktív Magyarországért program keretében 40 millió forintból valósult meg.