Már érkeznek a tankönyvek az iskolákba

A jogszabályi változásoknak köszönhetően éjfél és reggel öt óra között a Liszt Ferenc-repülőtéren tervezetten nem szállhatnak fel és le repülőgépek - jelentette be Tarlós István főpolgármester és Palkovics László innovációs és technológiai miniszter. Egy családbarát kormánynak kiemelten kell foglalkoznia a gyermekek anyatejes táplálásának ügyével, a szoptatás támogatásával - mondta Rétvári Bence, az Emberi Erőforrások Minisztériumának parlamenti államtitkár. A kormány célja, hogy a magyar gazdaság felzárkózási pályán maradjon, azaz a gazdaság növekedése mindig meghaladja az Európai Unió átlagos növekedését - jelentette ki Varga Mihály, a pénzügyminiszter. Együttműködési megállapodást írt alá az MNB és a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal, hogy a két szervezet közösen segítse elő a megyében élők tudatosabb pénzügyi magatartását, és segítséget nyújtsanak pénzügyi problémáik megoldásában. Sikeresen lezárult a Vodafone-csoport és a Liberty Global közötti tranzakció, így a Vodafone Magyarország lett a UPC Magyarország 100 százalékos tulajdonosa. Májusban az export euróban számolt értéke 4,6 százalékkal, az importé 2,9 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbit - jelentette a Központi Statisztikai Hivatal Jövő szeptembertől a köznevelésben minden diák ingyen fogja kapni a tankönyveket - mondta Rétvári Bence, az Emberi Erőforrások Minisztériumának parlamenti államtitkára. Augusztus 7-ig lehet jelentkezni a pótfelvételi eljárásban meghirdetett, szeptemberben induló felsőoktatási képzésekre - közölte az Oktatási Hivatal. Egy év alatt közel 34 százalékkal nőtt a tanulmányi költségek finanszírozására kialakított Diákhitel2 konstrukciót igénylők száma - közölte a Diákhitel Központ. Iskolakezdési segélyprogramot indít a Katolikus Karitász. Maróth Miklóst, a Magyar Tudományos Akadémia korábbi alelnökét nevezték ki az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat Titkárság Irányító Testülete elnökének – a megbízatás öt évre szól. Magyarország csatlakozott az ENSZ által létrehozott közlekedésbiztonsági programhoz - jelentette be Palkovics László innovációs és technológiai miniszter. Pócza István, az Alapjogokért Központ vezető elemzője reálisnak tartja azt, ahogy Matteo Salvini olasz belügyminiszter és az olasz hatóságok kezelik a migrációt. Orbán Viktor miniszterelnök Brüsszelben találkozott Ursula von der Leyennel, az Európai Bizottság új elnökével. Jó döntés volt „az ideológiai gerillákat távol tartani” és pragmatikus életösztönű vezetőket választani - nyilatkozta Orbán Viktor miniszterelnök Ursula von der Leyennel Brüsszelben folytatott megbeszélését követően. Ursula von der Leyen érzékenyen közelít az olyan kényes kérdésekhez is, mint a migráció, e tekintetben is képes a közép-európaiak fejével gondolkodni – mondta a magyar miniszerelnök az Európai Bizottság új elnökével kapcsolatban. A kormányfő Ursula von der Leyent olyan politikusként jellemezte, „akinek a jövőről való gondolatai között ugyanazok a kérdések lebegnek, mint a mi fejünkben”. Orbán Viktor ezek közé sorolta a gyermekek, a családok jövőjét és a biztonságot, de közös szándéknak nevezte a közös európai haderő, hadiipar kifejlesztését is. Ursula von der Leyen két hét alatt több kedvező gesztust tett a V4-eknek és Közép-Európának, mint Jean-Claude Juncker az elmúlt öt évben. Magyarország végrehajtotta az Európa Tanács korrupcióellenes szakértői csoportja jelentéseinek több ajánlását is - közölte a szakértői csoport. Fényes nappal kaszabolt halálra egy férfit egy szír migráns Stuttgartban, majd miután tucatnyi szúrással végzett áldozatával, elfutott a helyszínéről - a rendőrség letartóztatta a 28 éves gyanúsítottat, aki 2015-ben menekültként érkezett Németországba. A rendőri védelem megerősítését sürgeti a berlini zsidó közösség vezetője, miután újabb antiszemita incidens történt a német fővárosban - jelentették a berlini lapok. Hollandiában érvénybe lépett az arcot eltakaró kendők viselésének tilalma. A török hatóságok az utóbbi három hétben összesen 15 ezer illegális migránst szállítottak el Isztambulból az ország más részeibe - közölte a tartomány kormányzói hivatala. A brit kormány bejelentette, hogy további több mint kétmilliárd fontot fordít a brit európai uniós tagság megállapodás nélküli megszűnésére való felkészülésre. Donald Trump újraválasztásának megakadályozására alapított politikai lobbicsoportot Soros György. A tőzsdespekuláns több mint 5 millió dollárt fizetett annak a Politikai Akcióbizottság nevű szervezetnek, amely adományokat gyűjt és azokat közvetlenül a demokrata elnökjelöltnek juttatja majd el. A húszi lázadók megtámadtak egy rendőrlaktanyát Jemenben, majd robbantásos, öngyilkos merényletsorozatot is végrehajtottak - 11-en életüket vesztették, 29-en megsebesültek. A jemeni fővárosban, Ádenben robbanás történt egy katonai díszszemlén – legalább 35-en vesztették életüket. Legalább 72 ember vesztette életét Nigéria északkeleti részében a hadsereg és iszlamisták csaknem egy hete tartó összecsapásaiban. Politikai és morális szempontból egyaránt illetéktelennek nevezte Haszán Róháni iráni elnök az Egyesült Államok kormánya által Mohamed Dzsavád Zaríf iráni külügyminiszter ellen elrendelt szankcióit. Izraeli katonák a Gázai övezet határán lelőttek egy palesztin fegyverest, aki az övezetet irányító Hamász iszlamista radikális szervezet katonai egyenruhájában áthatolt a határkerítésen, és lövésekkel megsebesített három katonát. A turizmus politikai célokra való felhasználásával vádolta a kínai kormányt a tajvani elnök, miután Kína megtiltotta állampolgárainak az egyéni utazásokat Tajvanra. Hadat üzent a bűnözésnek, és egy sor kormányzati intézkedést jelentett be Viorica Dancila román miniszterelnök, megelőzendő, hogy megismétlődjék a múlt héten elrabolt és meggyilkolt 15 éves lány tragédiája. Részben átszakadt egy víztározó fala az angliai Derbyshire megyében - a hatóságok elrendelték a közelben fekvő 6500 fős település kiürítését. A szibériai erdőtüzek a helyi hatóságok tétlensége miatt terjedtek el - jelentette ki Szergej Abanyin, az orosz rendkívüli helyzetek minisztériuma katasztrófaelhárítási központjának helyettes vezetője. Japán kutatók engedélyt kaptak a tudományos minisztérium illetékes bizottságától arra, hogy emberi szerveket növesszenek állatokban. A napenergiával hajtott Lightsail 2 műhold saját erejéből magasabb Föld körüli pályára emelkedett - jelentette a projektet elindító kaliforniai magánvállalkozás, a Planetary Society. Kisiklott Budapest XII. kerületében a fogaskerekű vasút az Adonisz utcánál - a balesetben nem sérült meg senki. Zivatar és felhőszakadás veszélye miatt elsőfokú figyelmeztetést adott ki péntekre az egész ország területére az Országos Meteorológiai Szolgálat. Forgalmirend-változásokra kell számítani az M3-as autópálya Budapest és Mogyoród közötti szakaszán vasárnapig, a Forma-1-es Magyar Nagydíj idején - közölte a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Ideiglenes rendőrőrs működik a Forma-1-es Magyar Nagydíj idején Mogyoródon, a versenypálya melletti parkolóban. Franck Boli személyében a norvég bajnokság előző kiírásának gólkirályát szerződtette a bajnoki címvédő Ferencváros labdarúgócsapata.