Már elkezdődött a bamlanivimab alkalmazása a Dél-pesti Centrumkórházban

1370 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést, ezzel 366 279-re nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 89 többségében idős, krónikus beteg, így az áldozatok száma 12 463 főre emelkedett. Magyarország két és fél millió ember beoltását lehetővé tevő, ötmillió adag koronavírus elleni oltóanyagot vásárol a kínai Sinopharm vállalattól - közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. Ismét beindult a baloldali álhírgyár a gyurcsányista Vadai Ágnes és Hadházy Ákos vezetésével - jelentette ki a Külgazdasági és Külügyminisztérium államtitkára. Menczer Tamás hangsúlyozta: nem igaz, hogy Szijjártó Péter dönt a különböző vakcinákról. Azokról ugyanis minden esetben a Magyar Országos Gyógyszerészeti Intézet rendelkezik. Érkezése után két nappal már el is kezdődött a koronavírus elleni, bamlanivimab nevű gyógyszer alkalmazása a Dél-pesti Centrumkórházban - közölte az intézmény. A jövő hét elején megkezdődik a legidősebb regisztrált emberek védőoltása, őket a háziorvosok fogják értesíteni - mondta a Miniszterelnökség területi közigazgatásért felelős államtitkára. György István hozzátette: 1800 háziorvosi praxis kap egy-egy ampulla Moderna-vakcinát. Az abban lévő tíz adag oltóanyagot a regisztráció és az életkor sorrendjében praxisonként tíz idős ember kapja meg. Csak a botrány kirobbanása után mondott le a második adag vakcináról Gyöngyös polgármestere. Hiesz György, aki jogosulatlanul jutott a védőoltáshoz, másokat tart felelősnek az ügyben. Heisz György a történtek ellenére ragaszkodik a gyöngyösi polgármesteri székéhez. Segítséget nem, csak szerződésük felmondásával való fenyegetést kaptak a háziorvosok Pikó Andrástól. Józsefváros balliberális polgármesterének kioktató és fenyegető levelén felháborodtak a háziorvosok, akik bocsánatkérést várnak a kerület vezetőjétől. A hivatali dolgozók azzal védték a polgármestert, hogy Pikó András nem tudott a levélről, csak automatikusan aláírta azt. Jóval szigorúbb büntetésre számíthatnak azok a vendéglátóhelyek, amelyek a korlátozó intézkedéseket megszegve kinyitnak - derült ki a Magyar Közlönyben megjelent módosított rendeletből. Ha a rendőrség helyben fogyasztásról vagy illetéktelenek ott tartózkodásáról szerez tudomást, akkor első alkalommal 6 hónapra, újabb szabályszegés esetén 1 évre bezáratja a vendéglátóhelyet. Miért nőtt a korábbi 75 millió forintról annak 56-szorosára a Lánchíd felújításáért fizetendő előleg összege? - tette fel a kérdést a Volner Párt elnöke. Volner János hangsúlyozta, hogy ugyanaz a cég került most ki győztesként a közbeszerzésből, amely Tarlós István főpolgármestersége idején ötmilliárd forinttal kevesebbért vállalta a munkát. Eddig több mint százezezer embernek igényeltek ágazati bértámogatást, és mivel a koronavírus-járvány miatt a korlátozásokat fenn kell tartani, ezért a kormány meghosszabbította a programot március 10-ig - közölte Schanda Tamás államtitkár. Február 1-jétől indul az államilag támogatott, alacsony kamatozású otthonfelújítási kölcsön - mondta a családokért felelős tárca nélküli miniszter. Novák Katalin közölte: ez a kölcsön azoknak a családoknak szól, akik szeretnék felújítani az otthonukat, amihez szeretnék igénybe venni az otthonfelújítási támogatást, de nincs annyi pénzük, hogy belekezdjenek. Magyar vállalat nyerte el a Föld negyedik legnépesebb országa, Indonézia egészére kiterjedő elektronikus útdíjhálózat kiépítését - közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. A világon 102 millió ember fertőződött meg a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 2,2 millió, a gyógyultaké 56,4 milió a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem adatai szerint. Az Európai Bizottság feltételes engedélyt adott az AstraZeneca brit-svéd gyógyszeripari vállalat és az Oxfordi Egyetem új típusú koronavírus ellen közösen kifejlesztett oltóanyagának forgalomba hozatalára. Koszovóban és Montenegróban is megjelent a koronavírus decemberben Nagy-Britanniában azonosított új változata - közölték az országok vezető járványügyi szakértői. Az Európai Bizottság rendelkezést léptetett életbe arról, hogy az európai uniós tagországokban minden esetben engedélyeztetni kell a koronavírus elleni oltóanyagok külföldre vitelét. Az Európai Bizottság bejelentette, hogy mégsem terjeszti ki Észak-Írországra a vakcinaexport-ellenőrzést, miután Londonban, Belfastban és Dublinban egyaránt felháborodást okozott a brüsszeli testület szándéka - közölték hírügynökségek. Február elsejétől Olaszország egész területén feloldják a koronavírus-járvány miatt korábban elrendelt szigorú korlátozásokat, ami többek között azt jelenti, hogy újraindul a vendéglátás és újranyitnak a múzeumok. A Szputnyik V vakcinából 50 millió ember beoltásához szükséges 100 millió adagot tudna Oroszország szállítani az Európai Unióba 2021 második negyedévében - közölte az Oroszországi Közvetlen Befektetési Alap. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök Ursula von der Leyentől, az Európai Bizottság elnökétől kért segítséget az Ukrajna számára elegendő mennyiségű, új koronavírus elleni oltóanyag beszerzéséhez. A kijevi parlament második olvasatban is elfogadta a gyógyszerek és védőoltások, köztük a koronavírus elleni vakcinák gyorsított bejegyzését lehetővé tevő törvénymódosítást, megtiltva egyben az Oroszországban kifejlesztett oltóanyagok bejegyzését. Romániában tovább halasztják a társadalom számára kiemelten fontos munkát végző foglalkoztatási csoportok már előjegyzett tagjainak a beoltását - döntötte el a koronavírus elleni oltási kampányt koordináló országos bizottság. A korábbiaknál fertőzőképesebb vírusváltozatokkal erősen sújtott országokból Németországba irányuló forgalom korlátozásával egészítette ki a német szövetségi kormány az új típusú koronavírus járványának megfékezését szolgáló intézkedéseit. A hozzávetőleg 12 milliós Moszkva lakóinak több mint fele áteshetett már a koronavírus-fertőzésen - vélekedett Szergej Szobjanyin, az orosz főváros polgármestere. Kanada korlátozza az utazást Mexikóba és a karibi térség országaiba a koronavírus-járvány miatt - jelentette be Justin Trudeau miniszterelnök. Elsőként a brit-svéd AstraZeneca gyógyszergyártó és az Oxfordi Egyetem koronavírus elleni közös fejlesztésű oltóanyagát engedélyezte a vietnami kormány. Aláírta Vlagyimir Putyin orosz elnök a hadászati támadófegyverek csökkentéséről szóló orosz-amerikai Új START-egyezmény ötéves meghosszabbításáról rendelkező törvényt - közölte a Kreml sajtószolgálata. Az új amerikai kormány delegációt küld Kabulba békefolyamattal kapcsolatos konzultációk céljából - mondta Asraf Gáni afgán elnök. Hat embert őrizetbe vettek a terhességmegszakítás feltételeinek szigorítása ellen tartott újabb lengyelországi tüntetéseken, miután a tiltakozók több helyen összecsaptak a rendfenntartókkal - közölte a rendőrség. Motoros gumicsónakkal közlekedő embercsempészt fogtak el a Tiszán Szegednél szombatra virradóra a katonák és a rendőrök - tájékoztat a Csongrád-Csanád Megyei Rendőr-főkapitányság szóvivője. A Nyugati pályaudvar mellett, az Eiffel tér-vasúti pálya-Ferdinánd-híd-Podmaniczky utca által határolt területen épülhet meg a Nemzeti Cirkuszművészeti Központ. Női kézilabda BL: Buducnost Podgorica (montenegrói)-Győri Audi ETO KC 21:26 Labdarúgó NB I: MTK Budapest - Puskás Akadémia FC 0:1 Férfi vízilabda ob I: KSI SE - FTC-Telekom Waterpolo 7:17 Női röplabda Extraliga: Szent Benedek RA - Fatum Nyíregyháza 0:3 Férfi kosárlabda NB I: Naturtex-SZTE-Szedeák - Alba Fehérvár 94:69 Jégkorong Erste Liga: SC Csíkszereda - MAC HKB Újbuda 5:2; Gyergyói HK - Debreceni EAC 3:2 Szlovák jégkorongliga: DVTK Jegesmedvék - Nové Zámky 3:2