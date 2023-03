Megosztás itt:

Erről a párt frakcióvezetője beszélt a parlamentben. Most pedig a szocialisták társelnöke is megerősítette ugyanezt. A baloldali párt most úgy követeli az árstop kiterjesztését, hogy korábban kritizálta azt, sőt az ellenzék hadjáratot indított az a lakosságot védő intézkedés ellen.