2019. január 1.,
kedd, Fruzsina napja

Már csak Miskolcon kifogásolható a levegő minősége

MTI

2019. január 1., kedd 13:13

Javult a levegőminőség az ország északkeleti részén – tájékoztatta a Nemzeti Népegészségügyi Központ kedd reggel az MTI-t.

Mint írták: a magas szállópor-koncentráció miatt Miskolcon továbbra is kifogásolt a levegő minősége, de az ország többi, mérőállomással rendelkező településén elfogadható.

Ugyanakkor megjegyezték: szélcsendes és csapadékmentes időjárás esetén továbbra is számolni kell azzal, hogy a levegőminőség romolhat.

A Nemzeti Népegészségügyi Központ ismét felhívta a figyelmet, hogy a saját és a környezetükben élők egészségvédelme érdekében mindenki kerülje a helytelen fűtési módok alkalmazását. Továbbá, hogy a hideg időjárás ellenére se feledkezzenek meg a gyors, rendszeres szellőztetésről, mert az – mint írták – a megfelelő beltéri levegőminőség fenntartásának egyik legfontosabb feltétele.

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