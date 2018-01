Már csak a magyar hatóságok nyomoznak a busztragédia ügyében

TÖBB EZER DIÁK TÜNTETETT PÉNTEKEN A KOSSUTH TÉREN AZ OKTATÁSI RENDSZER MODERNIZÁLÁSÁÉRT. A TÜNTETÕK JANUÁR 31-IG ADTAK HATÁRIDÕT A KORMÁNYNAK, HOGY TELJESÍTSÉK KÖVETELÉSEIKET, KÜLÖNBEN ISMÉT UTCÁRA VONULNAK. A TANÍTANÉK MOZGALOM JÖVÕ VASÁRNAP FOLYTATJA A DIÁKOK TÜNTETÉSÉT - NEWSROOM. LMP: MINÕSÉGI OKTATÁS NÉLKÜL NINCS SIKERES MAGYARORSZÁG. ORVOSI SZAKLAP: AZ ORVOSTANHALLGATÓK 40%-A AZ EGYETEM UTÁN ELMENNE MAGYARORSZÁGRÓL. NEM MENNEK EL A KORMÁNYPÁRTOK A JOBBIK ÁLTAL A MENEKÜLTEK BEFOGADÁSA MIATT KEZDEMÉNYEZETT RENDKÍVÜLI PARLAMENTI ÜLÉSRE. ORBÁN VIKTOR SZERINT NEMZETKÖZI EGYEZMÉNY ALAPJÁN FOGADOTT BE MENEKÜLTEKET MAGYARORSZÁG. JOBBIK: ÁPRILIS 8-ÁN AZ EMBEREK MEGSZAVAZNAK MAJD EGY BEVÁNDORLÁSELLENES CSOMAGOT, A "STOP ORBÁNT". DK: A "STOP SOROS" EGY ROSSZ MAGYARSÁGGAL MEGÍRT PROPAGANDAANYAG, ELFOGADÁSA ÁRT AZ ORSZÁGNAK. HAZUGNAK, ÖNKÉNYESNEK ÉS KÁRTÉKONYNAK TARTJA A BEVÁNDORLÁSELLENES TÖRVÉNYCSOMAGOT KÉT TUCAT CIVIL SZERVEZET. PÉNTEKEN MEGKEZDÕDÖTT A SOROS- ÉS MENEKÜLTELLENES PROPAGANDAKAMPÁNY A KORMÁNYKÖZELI MÉDIUMOKBAN. VÁRJA AZ LMP ÉS A JOBBIK TÁMOGATÁSÁT MELLÁR TAMÁS, AKI PÉCSEN INDUL FÜGGETLEN KÉPVISELÕJELÖLTKÉNT AZ ORSZÁGGYÛLÉSI VÁLASZTÁSON. BÜNTETÕFELJELENTÉST TESZ SIÓFOK POLGÁRMESTERE, HA TÖRVÉNYBE ÜTKÖZÕ HIÁNYOSSÁGOT TÁR FEL AZ OLAF AZ ELIOS-ÜGYBEN. SORON KÍVÜL VIZSGÁLJA AZ ORBÁN VIKTOR VEJÉNEK EGYKORI CÉGÉRÕL SZÓLÓ OLAF-JELENTÉST A PEST MEGYEI FÕÜGYÉSZSÉG. A BECSÜLT ÁRNÁL 7,5 MILLIÁRDDAL DRÁGÁBBAN, 35 MILLIÁRDÉRT ÉPÍTHETI AZ M25-ÖS AUTÓÚT DÉLI SZAKASZÁT EGY FRANCIA CÉG. A BECSÜLT ÁR MAJDNEM HÁROMSZOROSÁÉRT NYERTE EL A MÉSZÁROS LÕRINC ÉRDEKELTSÉGÉBE TARTOZÓ HUNGUEST HOTEL A BRFK EGYIK KÖZBESZERZÉSÉT. A FIDESZES BÁNKI ERIK CSALÁDJÁNAK KÖZELÉBEN LANDOLT EGY MILLIÁRDOS RÖPLABDÁS TAO-TÁMOGATÁS - G7. NEM SZAVAZTA MEG A SZENÁTUS AZ AMERIKAI KORMÁNY MÛKÖDÉSÉNEK FINANSZÍROZÁSÁT BIZTOSÍTÓ TÖRVÉNYT, LEÁLLT SZINTE A TELJES KÖZIGAZGATÁS. LEGUTÓBB NÉGY ÉVVEL EZELÕTT ÁLLTAK LE A HIVATALOK, A MOSTANI TRUMP BEIKTATÁSÁNAK EGYÉVES ÉVFORDULÓJÁRA ESIK. GALLUP: 134 ORSZÁGBAN A MEGKÉRDEZETTEK MINDÖSSZE 30 SZÁZALÉKA TARTJA MEGFELELÕNEK TRUMP ELNÖKSÉGÉT. ÚJABB GYANÚSÍTOTT UTÁN NYOMOZ A LAS VEGAS-I TÖMEGGYILKOSSÁG ÜGYÉBEN AZ FBI. FELFÜGGESZTETTE A CSEH MINISZTERELNÖK MENTELMI JOGÁT A PARLAMENT, MIUTÁN A RENDÕRSÉG BÜNTETÕJOGI ELJÁRÁST INDÍTOTT ELLENE. HÉTFÕN DÖNT A KATALÁN PARLAMENT ELNÖKE, HOGY KIT JAVASOL KATALÓNIA ELNÖKÉNEK. LEGKEVESEBB 12 HALÁLOS ÁLDOZATA VAN AZ EURÓPÁBAN PUSZTÍTÓ VIHAROKNAK. A KATONAI EGYÜTTMÛKÖDÉS BÕVÍTÉSÉRÕL ÁLLAPODOTT MEG LONDON ÉS PÁRIZS. MACRON: PÁRIZS SEM BÜNTETNI, SEM JUTALMAZNI NEM AKARJA LONDONT A BREXITÉRT. AZ EU BÕVÍTÉSI BIZTOSA SZERINT VÁRHATÓAN 2025-IG LÉPHET BE SZERBIA ÉS MONTENEGRÓ AZ EU-BA. AKÁR DUPLÁJÁRA, KÖZEL 40 MILLIÓ EURÓRA IS DRÁGULHAT A 2024-ES PÁRIZSI OLIMPIA. MEGHOSSZABBÍTANÁ A HORVÁT MUNKAVÁLLALÓKRA VONATKOZÓ KORLÁTOZÁSOKAT AZ OSZTRÁK KORMÁNY. KÜLÖNLEGES HATÁRVÉDELMI EGYSÉGET HOZ LÉTRE AUSZTRIA. OROSZ KÜLÜGYMINISZTER: VÉGE AZ IRÁNI ATOMALKUNAK, HA AZ EGYESÜLT ÁLLAMOK EGYOLDALÚAN FELMONDJA A SZERZÕDÉST. 500 DIÁKOT EVAKUÁLTAK EGY SZIBÉRIAI ISKOLÁBÓL, MERT EGY TINÉDZSER TÖBBEKET MEGSEBESÍTETT EGY BALTÁVAL, MAJD FELGYÚJTOTT EGY OSZTÁLYTERMET. TÖBB KURD FALUT INTENZÍV TÜZÉRSÉGI TÛZ ALÁ VETTEK A TÖRÖK ERÕK AFRÍN TÉRSÉGÉBEN. AUTÓ HAJTOTT A JÁRÓKELÕK KÖZÉ RIO DE JANEIRO HÍRES STRANDJÁN, EGY NYOLCHÓNAPOS CSECSEMÕ MEGHALT, LEGKEVESEBB 15 EMBER MEGSÉRÜLT. KIGYULLADT EGY HULLADÉKFELDOLGOZÓ VÁCON, A TÛZOLTÓK NAGY ERÕKKEL DOLGOZNAK A LÁNGOK MEGFÉKEZÉSÉN. KÉT ÉS FÉL EZER ADAGNAK MEGFELELÕ KÁBÍTÓSZERGYANÚS ANYAGOT TALÁLTAK A RENDÕRÖK EGY BUDAPESTI SÍRÁSÓNÁL. HALÁLRA GÁZOLT EGY EMBERT A HÉV SZOMBATRA VIRRADÓ ÉJJEL BUDAKALÁSZON. ÁTADTÁK AZ UKRÁN HATÓSÁGOKNAK A KÁLLÓSEMJÉNNÉL ELFOGOTT MIGRÁNSOKAT. EMBERCSEMPÉSZÉSSEL BÍZOTT MEG EGY BRIT FÉRFI EGY SZABOLCSI TINÉDZSERT, A FÉRFIT ÕRIZETBE VETTÉK. KIBÕVÍTENÉK A FIZETÕS PARKOLÁSI ÖVEZETET ÓBUDÁN ÉS A TARIFA IS MAGASABB LEHET - NAPI.HU. KIRABOLT EGY ISMERETLEN FÉRFI EGY POSTAFIÓKOT GYÕRBEN, A RENDÕRSÉG NAGY ERÕKKEL KERESI AZ ELKÖVETÕT.