Már az ellenzéknek sem kell Gyurcsány Ferenc

– Gyurcsány Ferencen látszik, most fizikai jelei is vannak, hogy felfogta: Soros Gyuri bácsi már nem az ő háta mögött van – jelentette ki Az Igazság órájában, az Alapjogokért Központ (AK) és a Hír FM közös műsorában Pindroch Tamás, az AK vezető elemzője. Úgy fogalmazott: hiába tekert, hiába lobbizott Brüsszelben a Magyarországnak járó pénzek megvonásáért, kiment mögüle a támogatás. – Három hónapja még úgy volt, hogy Gyurcsány egyeduralkodó lesz a baloldalon, de nagyon gyorsan a szakadék következett, ennek köszönhetően látszanak rajta a megtörtség jelei – mondta a vezető elemző.

