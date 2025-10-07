Már az adóhatóság is vizsgálja az álhírbotrányba keveredett Juhász Pétert

Megosztás itt:

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) elé került az a feljelentés, amit Tényi István tett Juhász Péter céges ügyeivel összefüggésben a Fővárosi Főügyészségnél – értesült a Magyar Nemzet. A feljelentés előzménye, amiről az Ellenpont írt cikket, miszerint Juhász YouTube-os karrierje 2024. január 26-án, alig két héttel Magyar Péter első partizános interjúja előtt éledt újra, majd 2024 októbere óta futószalagon gyártja az új anyagokat a Tisza Pártot és vezetőjét támogató vagy a kormányt támadó üzenetekkel a fókuszban.

Tényi a cikket idézve beadványában kitért rá, hogy a csatorna és az ott felsorolt kreatív anyagok, közösségi platformok, honlapok és a webshop mögött Juhász egyik cége, a Macskafogó Kft. áll. Másik vállalkozása a KözösÜgyünk Nonprofit Kft., amely főtevékenysége szerint hírügynökség.

A feljelentésben az szerepel, hogy Juhász két aktív céges érdekeltsége közül a KözösÜgyünknél található a nagyobb kérdőjel. A 2021 májusában alapított kft. 2024 végéig összesen 163 milliós veszteséget termelt és 284 millió forintos összbevételt tudott felmutatni – áll a feljelentésben, amiben az is szerepel, hogy a három és fél év alatt generált 284 milliós ár- és egyéb bevételek nem fedezik az azonos időszakra felmerülő, többnyire közvetlen pénzmozgással járó költségeket sem (anyagjellegű- és személyi jellegű költségek, illetve egyéb ráfordítások), összesen 454 millió forintot.

Tényi hangsúlyozta, a KözösÜgyünk 38,4 millió forintot költött 2022-ben a Nerpédia facebookos hirdetéseire a Meta hirdetéstár-jelentése alapján, illetve Juhász Péter facebookos oldalára is elment összesen 1,9 millió forint az elmúlt években, jórészt 2024-ben. A 2023-as eredménykimutatásból az is látszik, hogy a KözösÜgyünk nyolcmillió forintos éves bevétellel 21 milliós veszteséget hozott össze – igaz, 18 milliót fizetésre és járulékokra költött.

Fotó: Youtube