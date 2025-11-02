Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 11. 02. Vasárnap Achilles napja
Jelenleg a TV-ben:

Pesti mese

Következik:

Híradó 15:00

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Belföld

Már Ausztriában is vizsgálatot követelnek a Strabag–Tisza kapcsolat miatt + videó

2025. november 02., vasárnap 12:30 | HírTV
vizsgálat Strabag Lázár János Tisza Párt

Vizsgálatot követel az Osztrák Szabadságpárt a Strabag cég és a Tisza párt kapcsolatai miatt. Lázár János építési és közlekedési miniszter szerint a vállalat anyagilag és közvélemény-kutatásokkal is támogatja Magyar Péter kampányát. A Strabag az Új Ausztria és Liberális Fórum nevű osztrák liberális párt egyik fő finanszírozójának számít.

  • Már Ausztriában is vizsgálatot követelnek a Strabag–Tisza kapcsolat miatt + videó

A héten jelentette be az építési és közlekedési miniszter, hogy továbbra sem tudják átadni a forgalomnak az M30-as autópálya lezárt szakaszát, mert a korábbi kivitelező a megsüllyedt részt ígérete ellenére még nem javította ki.

Lázár János később közösségi oldalán azt írta: a kivitelező Strabag az általa rosszul elvégzett munka kijavítását tavaly év végén, 2025. október 31-re ígérte, ezt az ígéretét azonban a cég nem tartotta be. A tárcavezető azt is hozzátette, ráadásul a Strabag nyíltan beszállt a magyar választási kampányba: a Tisza Pártot pénzzel és közvélemény kutatások megrendelésével támogatja. A tárcavezető posztjában a cégnek a munka sürgős elvégzését, és a politikától való távolmaradást javasolta.

Bár a Strabag és a Tisza Párt tagadta, hogy kapcsolatban állnának, szombaton újabb fordulat következett: az Osztrák Szabadságpárt a cég és a Tisza párt kapcsolatai miatt vizsgálatot követel.

 

További híreink

A KIM saját halottjának tekinti Kassai Ilona színművészt

Újabb fordulat a Dunaferr-ügyben: a kormány újabb döntést hozott

Kathi Béla özvegye hatalmas erőt sugároz, férje emlékét őrzi minden mozdulatában

„Újabb kudarc" – Wirtzért már Németországban is aggódnak Szoboszlai teljesítménye után

Közleményt adott ki a Kensington-palota: Vilmosról és Katalinról van szó

Gerrard élő adásban mondott ítéletet Slotról a fontos győzelem után

Kiábrándult hang – Tisza-támogató vallomása a brüsszeli árulásról

A Szoboszlai-parádé után hazájában rontottak rá a Liverpool középpályására

Ez az az ország, amely hozzánk hasonlóan nem tudja nélkülözni az orosz olajat

További híreink

Ez az az ország, amely hozzánk hasonlóan nem tudja nélkülözni az orosz olajat

Zelenszkij személyében fenyegette meg Putyint

Riasztás – Hogyan lett egy „nyeszlett, szorongó gyerekből” Magyarország legismertebb túsztárgyalója? + videó

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
Észtország most szembesül vele, hogy mekkora árat fizet az orosz olajról való leválásért
2
Ez az az ország, amely hozzánk hasonlóan nem tudja nélkülözni az orosz olajat
3
Moszkva lángokban – Neptun rakétákkal támadta az orosz energetikai létesítményeket az ukrán hadsereg + videó
4
Késes támadók kezdtek vérengzésbe egy angliai vonaton
5
Mattot kapott a Tisza Párt – Pofonegyszerű kérdés amire nem mernek válaszolni: a hallgatásuk a válasz?
6
Tölgyessy Péter: A Fidesz megnyerheti a választást
7
Különleges alkalomra érkezett meg a Közel-Keletre Orbán Viktor
8
Lépett a miniszter az ELTE-n történt botrány után – eldőlt a provokátor sorsa
9
Bóka János pontról pontra cáfolta dán kollégája szavait
10
Megint lecsapott az USA a Karib-tengeren

Legfrissebb híreink

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

Bóka János pontról pontra cáfolta dán kollégája szavait

Bóka János pontról pontra cáfolta dán kollégája szavait

 Marie Bjerre, a soros elnökséget adó Dánia EU-minisztere interjút adott az ukrán Telegrafnak. Egyetlen mondatával sem értek egyet. Sajnos még vannak, akik a béke helyett a háborút szánják jövőül Európának - írta Bóka János európai uniós ügyekért felelős miniszter Facebook-bejegyzésében szombaton.
@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!