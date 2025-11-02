Már Ausztriában is vizsgálatot követelnek a Strabag–Tisza kapcsolat miatt + videó

Megosztás itt:

A héten jelentette be az építési és közlekedési miniszter, hogy továbbra sem tudják átadni a forgalomnak az M30-as autópálya lezárt szakaszát, mert a korábbi kivitelező a megsüllyedt részt ígérete ellenére még nem javította ki.

Lázár János később közösségi oldalán azt írta: a kivitelező Strabag az általa rosszul elvégzett munka kijavítását tavaly év végén, 2025. október 31-re ígérte, ezt az ígéretét azonban a cég nem tartotta be. A tárcavezető azt is hozzátette, ráadásul a Strabag nyíltan beszállt a magyar választási kampányba: a Tisza Pártot pénzzel és közvélemény kutatások megrendelésével támogatja. A tárcavezető posztjában a cégnek a munka sürgős elvégzését, és a politikától való távolmaradást javasolta.

Bár a Strabag és a Tisza Párt tagadta, hogy kapcsolatban állnának, szombaton újabb fordulat következett: az Osztrák Szabadságpárt a cég és a Tisza párt kapcsolatai miatt vizsgálatot követel.