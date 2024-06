Már át is vette megbízólevelét Karácsony Gergely + videó

Közben Karácsony Gergely nem tétlenkedett: csütörtök délelőtt át is vette megbízólevelét a Fővárosi Választási Bizottság elnökétől. Azt írta, köszöni azoknak, akik rá szavaztak, és azoknak is, akik nem rá tették a voksukat, mert ezzel arra biztatják, hogy dolgozzon még jobban.

A Kúria helybenhagyta a Nemzeti Választási Bizottság döntését, így a következő öt évben is én leszek Budapest főpolgármestere - így kezdte bejegyzését közösségi oldalán Karácsony Gergely szerdán. Ez azt jelenti, hogy nem lesz új voksolás a városvezető személyéről. A politikus azt is hozzátette, a főpolgármesterségről nem fog lemondani, elfogadja a Kúria döntését, holott korábban egy új választás kiírása mellett kampányolt.

