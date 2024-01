Már a Városháza-gate hangfelvételein is beszélnek a Lánchíd felújítás túlárazásáról

A lap szerint még a Városháza-botrányt kirobbantó, egy ismeretlen álarcos által közzétett hangfelvételeken Bajnai Gordon régi harcostársa (ahogyan a sajtóban hivatkoznak rá) a fővárosi beruházásokról szólva azt mondja: "Hát ötmilliárddal megdrágult, és kisebb a tartalma.” . Nem sokkal később a Blaha Lujza téri felújításról is beszél: „Ugyanez a Blaha Lujza tér. Egyharmaddal megdrágult és kisebb a tartalma.” majd azt is elmondta, hogy Tüttő Kata szocialista főpolgármester-helyettes és „ez a bagázs egész nap szorgalmasan dolgoznak ezeken”.

