Már a Kárpát-medencében is lehet érezni a globális felmelegedést

2018 volt a legmelegebb év Magyarországon - az 1901 óta vezetett mérések alapján. Az Országos Meteorológiai Szolgálat jelentése szerint tavaly a középhőmérséklet országos átlagban majdnem 12 fok volt. A legmelegebb júliusban és augusztusban volt. Egy klímakutató szerint a globális felmelegedés már a Kárpát-medencében is érezteti a hatását.

Tavaly olyan forróság volt, amire 100 éve nem volt példa. Simon Gergő meteorológus elmondta, hogy a 2014-es csúcsnál volt melegebb hat századdal.

Ez itt a csúcstartó és ezt a 2014-est előztük meg gyakorlatilag hat századdal.<<

A meteorológus szerint a rendkívül magas középhőmérsékletet a nyári hőség okozta. Tavaly három hosszabb időszak volt is, amikor komoly forróság jellemezte az időjárást és ugyanennyi alkalommal adtak ki másodfokú hőségriasztást is.

„Volt azért 33-35 fok is bőven, de igazából az volt a nyárral a probléma, hogy nem hűlt vissza eléggé, tehát az éjszakákon is ilyen 20 fok körüli minimumok voltak” – nyilatkozta Simon.

Főként az időseket viseli meg a nagy hőségingadozás.

„Ha az ember nem is fiatal, nem is egészséges, van valami krónikus betegsége, akkor ezeket az időjárási viszontagságokat nehezebben bírják és nagyobb terheket ró az ő szervezetükre. Náluk nagyobb eséllyel következhet be bármilyen egészségügyi károsodás is” – tudtuk meg dr. Jelinek Benjamin háziorvostól.

Egy klímakutató szerint ez a hatalmas forróság már maga a globális felmelegedés.

„Sajnos, amit már látunk is és érzünk is a bőrünkön, hogy az idei nyárnak a nagyon erős viharai, például a nagyon intenzív villámtevékenység, a szárazság, aszályos időszakok” – mondta Vorsatz Diána klímakutató.

A tartós hőség a mezőgazdaságban is éreztette hatását: a kukorica esetében 50 százalékos terméskiesést okozott a gazdáknak a kánikula. A szakember szerint fajok tűnhetnek el a meleg miatt és rengeteg károkozó jelenhet meg a következő években, évtizedekben.