Már a dolgozók, és nem a munkáltatók diktálnak a munkaerőhiány miatt

JOBBIK: A FIDESZ A HATALMÁNAK MEGERÕSÍTÉSÉRE, ALAPVETÕ JOGOKAT SÉRTVE VONNÁ ÖSSZE AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS AZ EP VÁLASZTÁSOKAT. NEM HOSSZABBÍTJÁK MEG ZOLTAI GUSZTÁV TANÁCSADÓI SZERZÕDÉSÉT A MINISZTERELNÖKSÉGEN FIGYELÕ. FELFÜGGESZTETTE TARLÓS ISTVÁN A THÖKÖLY ÚTI FÁK KIVÁGÁSÁHOZ ADOTT ENGEDÉLYT. MAGYAR SZAKSZERVEZETI SZÖVETSÉG: MUSZÁJ A BÉREMELÉS ÜTEMÉT TARTANI, MERT A VISEGRÁDI ORSZÁGOK KÖZÖTT MAGYARORSZÁG MÁR SEREGHAJTÓ CÉLPONT. SZÁZEZERREL IS TÖBB, CSAKNEM NEGYEDMILLIÓ MAGYAR ÉLHET NAGY-BRITANNIÁBAN, MINT AMENNYI A HIVATALOS STATISZTIKÁKBAN SZEREPEL. VARGA MIHÁLY: A KÖVETKEZÕ EGY-MÁSFÉL ÉVBEN IS 4 SZÁZALÉK KÖRÜLI GAZDASÁGI NÖVEKEDÉS VÁRHATÓ. TÁLLAI ANDRÁS: TÖBB FIATAL JÖN VISSZA MAGYARORSZÁGRA, MINT AHÁNY KÜLFÖLDRE MEGY. BUDAPESTEN RAZZIÁZIK A NAV HÉTFÕN: A KERESKEDÕKET, A VENDÉGLÁTÓSOKAT ÉS TAXISOKAT ELLENÕRZIK MAGYRA IDÕK. FRANCIA LAP: „NEHÉZ” TAGNAK GONDOLJA ORBÁN VIKTORT AZ EURÓPAI NÉPPÁRT, DE TAKTIKAI OKOKBÓL MÉGSEM ZÁRNÁK KI A FIDESZT. NATO-FÕTITKÁR: A KATONAI SZÖVETSÉG MEGHOSSZABBÍTJA AZ AFGÁN BIZTONSÁGI ERÕK FINANSZÍROZÁSÁT. BRIT KÜLÜGYMINISZTER: SZÁMOLNI KELL AZZAL, HOGY TELJES ÖSSZEOMLÁS KÖVETKEZIK MAJD A BREXIT UTÁN NÉPSZAVA. A TÖRÖK ELNÖKI HIVATAL TILTAKOZIK AZ AUSZTRIAI MECSETBEZÁRÁSOK ÉS AZ IMÁMOK KIUTASÍTÁSA MIATT. DONALD TRUMP SZERINT OROSZORSZÁGNAK IS RÉSZT KELLENE VENNIE A KANADAI G7-ES CSÚCSON. A G7-CSOPORT EURÓPAI TAGJAI MEGEGYEZTEK, HOGY NEM VESZIK VISSZA OROSZORSZÁGOT A TÁRSULÁSBA. FRANCIA ELNÖK: ENYHÜLHET AZ AMERIKAI ACÉLIPARI BÜNTETÕVÁMOK MIATT KIALAKULT HELYZET. TÖBB MINT 13 MILLIÁRD DOLLÁR ÉRTÉKBEN KÖTÖTT KERESKEDELMI MEGÁLLAPODÁST KÍNA ÉS KAZAHSZTÁN. MEGHALT EGY AMERIKAI KATONA AZ EGYIK DZSIHADISTA TERRORSZERVEZET ELLENI FEGYVERES HARCBAN, SZOMÁLIÁBAN. LEGKEVESEBB HARMINCAN HALTAK MEG ÉSZAK-INDIAIÁBAN A PÉNTEKI VIHARBAN ÉS HEVES ESÕZÉSBEN. MEGHALT EGY TÜNTETÕ DIÁK A NICARAGUAI ELNÖK LEMONDÁSÁT KÖVETELÕ TILTAKOZÓK ELLENI FEGYVERES TÁMADÁSBAN. A KÖZÉP-AMERIKAI ORSZÁGBAN 135-RE EMELKEDETT A LAZADÓK ELLENI TÁMADÁS HALÁLOS ÁLDOZATAINAK SZÁMA. ELRENDELTÉK SALVADORBAN A VOLT ELNÖK LETARTÓZTATÁSÁT SIKKASZTÁS ÉS PÉNZMOSÁS GYANÚJA MIATT. OROSZ SZAUNÁT AJÁNDÉKOZOTT VLAGYIMIR PUTYIN OROSZ ELNÖK A KÍNAI ELNÖKNEK. AZ ÉJSZAKAI VIHAR FÁKAT CSAVART KI, ÉS VILLANYVEZETÉKEKET RONGÁLT MEG, TÖBB HELYEN A VÍZÁTFOLYÁS MIATT AZ UTAKAT IS LEZÁRTÁK. EGY 40 MÉTERES FA ZUHANT EGY HALADÓ AUTÓRA DOMBÓVÁRON, AZ AUTÓBAN ÜLÕ ÖT EMBER KÖZÜL NÉGYEN MEGHALTAK. BEFOGTÁK ÉS ELKÁBÍTOTTÁK A KÓBORLÓ MEDVÉT A CSONGRÁD MEGYEI SÁNDORFALVÁN. KÉT, A KERÉKPÁRJÁT TOLÓ GYALOGOST ÜTÖTT EL EGY AUTÓS DEBRECENBEN, EGYIKÜK A HELYSZÍNEN ÉLETÉT VESZTETTE. LUXUSAUTÓJÁBÓL RÁNGATTÁK KI A RENDÕRÖK AZ EGYIK ZUGLÓI DEALERT, AKINEK A LAKÁSÁN KOKAINT, MARIHUÁNÁT ÉS TABLETTÁKAT TALÁLTAK.