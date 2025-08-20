Keresés

Belföld

Már a baloldali elemzőcégek szerint is apad a Tisza Párt előnye + videó

2025. augusztus 20., szerda 12:55 | HírTV
baloldal közvélemény-kutatások Publicus Intézet Tisza Párt

Teljes a káosz a baloldali közvélemény-kutatóknál – összegezte a Magyar Nemzet. A lap arról írt, hogy a Publicus Intézet vezetője néhány napja beismerte, hogy felülmérik a Tisza Pártot. A lap azt kérdezte a baloldali elemzőcégtől, hogy ugyanazzal a torzító módszertannal készítik-e az országos kutatásaikat. Érdemi választ nem kaptak.

Magyar Péter azt ígéri híveinek, hogy meggyőző fölénnyel fog győzni a 2026-os országgyűlési választáson. A Tisza Párt elnöke ezen kijelentéseit mindig baloldali felmérésekre hivatkozva teszi. Sőt, már arról is beszámolt, hogy saját kutatást is végeztek és ebben is pártjuk előnyét mérték. Magyar Péter szerint még kétharmadot is szerezhetnek.

Csakhogy nyíltan beismerte Pulai András, a Publicus Intézet vezetője, hogy felülmérik a Tisza Pártot. 

A Magyar Nemzet szerint összehangoltan működnek a baloldali kutató intézetek,ezért azt kérdezte tőlük, hogy ugyanazzal a torzító módszertannal készítik-e az országos kutatásaikat. Egyedül a Republikon Intézet vezetője, az SZDSZ volt képviselője, Horn Gábor válaszolt. Azt válaszolta, hogy jelenleg nem végeznek helyi méréseket.

 

Országszerte ünneplik az államalapítás ünnepét + videó

Országszerte ünneplik az államalapítás ünnepét + videó

 Az államalapítás ünnepe alkalmából nyílt nap van az Országházban. Kapcsoltuk kollégánkat, Adorján Kirát, majd Czirják Richárd készített interjú a székesfehérvári polgármesterrel, Cser-Palkovics Andrással a Királyok Városában.

Szent István Rend kitüntetésben részesült Kapu Tibor és Farkas Bertalan + videó

Szent István Rend kitüntetésben részesült Kapu Tibor és Farkas Bertalan + videó

 A Magyar Szent István Rendet évről évre Magyarország legmagasabb rangú elismeréseként adjuk át, az idei évben pedig a magyar űrhajózás két kiválóságának szeretnénk kifejezni, hogy teljesítményükkel nemcsak az űrkutatás históriájába és a világ tudománytörténetébe, hanem a magyarság szívébe is beírták a nevüket - emelte ki az államfő.
