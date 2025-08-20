Már a baloldali elemzőcégek szerint is apad a Tisza Párt előnye + videó

Megosztás itt:

Magyar Péter azt ígéri híveinek, hogy meggyőző fölénnyel fog győzni a 2026-os országgyűlési választáson. A Tisza Párt elnöke ezen kijelentéseit mindig baloldali felmérésekre hivatkozva teszi. Sőt, már arról is beszámolt, hogy saját kutatást is végeztek és ebben is pártjuk előnyét mérték. Magyar Péter szerint még kétharmadot is szerezhetnek.

Csakhogy nyíltan beismerte Pulai András, a Publicus Intézet vezetője, hogy felülmérik a Tisza Pártot.

A Magyar Nemzet szerint összehangoltan működnek a baloldali kutató intézetek,ezért azt kérdezte tőlük, hogy ugyanazzal a torzító módszertannal készítik-e az országos kutatásaikat. Egyedül a Republikon Intézet vezetője, az SZDSZ volt képviselője, Horn Gábor válaszolt. Azt válaszolta, hogy jelenleg nem végeznek helyi méréseket.