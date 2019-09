Már 60 gyereket kezelnek szalmonella-gyanúval Debrecenben, több beteget nem tudnak fogadni

Európában ismét egy olyan időszak következik, amikor növelni akarják a nyomást a bevándorlásellenes kormányokon, és újra megpróbálják az európai országok torkán lenyomni a kötelező kvótát - mondta Szijjártó Péter külügyminiszter a Kossuth Rádióban. A kötelező elosztási kvóta azt az üzenetet küldi az Európa felé tartó több millió menekültnek, hogy szabadon lehet a kontinens országaiba jönni, ez a terv pedig 2015 óta létezik - jelentette ki a Fidesz európai parlamenti képviselője a Bayer show-ban. Szájer József hangsúlyozta, ma már több ország is hazánk oldalán áll, leginkább a visegrádi országok összefogására lehet számítani. Európában az új AIDS betegek 40 százaléka, nem a kontinensen lett beteg, derül ki a WHO legújabb jelentéséből. A szakemberek szerint ez az ellenőrizetlen migráció következménye. Az október 13-i önkormányzati választások fő tétje, hogy alkalmas vezetőket választanak-e a települések élére - jelentette ki a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára a Hír TV Nyolcas című műsorában. Dömötör Csaba hangsúlyozta, hogy a kormánypártok tapasztalt, kipróbált jelölteket állítottak, míg az ellenzék olyan embereket indít, akik számtalan alkalommal bizonyították: alkalmatlanok a feladatra. A Demokratikus Koalíció azonnali béremelést követel a kórházi háttérmunkát végző dolgozóknak - mondta László Imre, az ellenzéki párt országgyűlési képviselője. Harmadával csökken 2022-ig az adók száma, jövőre négy adófajtával lesz kevesebb, egyebek között megszűnik az egyszerűsített vállalkozói adó is - közölte Izer Norbert adóügyekért felelős államtitkár. Csath Magdolna közgazdász szerint a gazdasági fejlődés hosszútávú fenntartásához Magyarországnak a képzésbe, a tudásba kell befektetnie. Mintegy 500 millió forintos beruházás keretében új, csaknem 1500 négyzetméteres gyártócsarnokot épített a gyulai székhelyű Holczmöbel 2012 Kft. Magyarországon az elmúlt években kidolgoztak egy politika- és államelméleti modellt, felépítették a kereszténydemokrata államot - mondta Orbán Viktor a jobboldali Olasz Testvérek párttalálkozóján. Magyarország készen áll, hogy ahol tud, ott segítséget nyújtson Olaszországnak, így ha végre elszánja magát, hogy a határokat megvédi, segítünk, és abban is, hogy az itt lévő migránsokat hazavigyék - mondta Orbán Viktor miniszterelnök Rómában. Elutasította Orbán Viktornak az Olasz Testvérek jobboldali párt római találkozóján elhangzott kijelentéseit Luigi Di Maio olasz külügyminiszter, az Öt Csillag Mozgalom kormánypárt vezetője. Új javaslatot sürgetett a menedékkérők európai uniós tagországok közötti elosztására Manfred Weber, az Európai Néppárt EP-frakcióvezetője egy lapinterjúban. Áder János köztársasági elnök hétfőn beszédet mond az ENSZ klímakonferenciáján az Egyesült Államokban. A köztársasági elnök szerint felkérése az ENSZ klímacsúcsán való felszólalásra azt jelenti, hogy a szervezet szövetségesként tekint Magyarországra a klímaváltozás elleni harcban. Erőszakos atrocitások zavarták meg a párizsi klímatüntetést. A Fekete Blokk nevű anarchista csoporthoz tartozó szélsőségesek a klímavédelem erősítését követelő hatalmas tömeg élére álltak és a rendőrökre támadtak. Az Európai Bizottság elnöke szerint nem nyitható újra a brit EU-tagság megszűnésének feltételeiről szóló megállapodás, és katasztrofális következményei lennének, ha az Egyesült Királyság rendezetlen módon lépne ki az Európai Unióból. Régiós béketervet fog benyújtani a stratégiailag fontos Hormuzi-szorosról az ENSZ-közgyűlés idei ülésszakán New Yorkban – közölte Haszan Róháni iráni elnök. A LOT Polish Airlines elindította a Budapest és Szöul közötti közvetlen légi járatot. Kilenc rablót lőtt agyon két tűzharcban a rendőrség a Dél-afrikai Köztársaságban. Őrizetbe vette a rendőrség Görögországban egy 34 évvel ezelőtti repülőgép-eltérítés egyik gyanúsítottját. Földrengés rázta meg Durres albániai kikötővárost és Tiranát, a fővárost, mintegy félszázan könnyebben megsérültek, anyagi károk keletkeztek, és sokan pánikba esve az utcákra és a parkokba menekültek. Lecsapott Japánra a szezon 17. trópusi vihara, a Tapa, 19-en megsérültek, 300 légi járatot töröltek - számolt be az NHK helyi közszolgálati televízió. Életének 86. évében elhunyt Sára Sándor Kossuth-nagydíjas és Balázs Béla-díjas operatőr, filmrendező, a nemzet művésze, az egykori Duna Televízió első elnök-főigazgatója. Már 60 gyereket kezelnek szalmonella-gyanúval Debrecenben, több beteget nem tudnak fogadni. Veréb István második vigaszági mérkőzését elveszítette, így nem léphet szőnyegre a harmadik helyért, és kvótát sem sikerült szereznie a szabadfogásúak 86 kilogrammos kategóriájában a nur-szultani olimpiai kvalifikációs birkózó-világbajnokságon. A férfi teniszezőknél Makk Péter nyerte az országos bajnokságot, ezzel elhódította a Gulyás Istvánról elnevezett vándordíjat.