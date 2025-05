Már 50 százalék körül áll a hotelek telítettsége a Balatonnál

Megosztás itt:

Csupán néhány nap és megkezdődik a meteorológiai nyár és vele a nyári szezon a Balatonon. Az előszezon számait ezúttal is is erősíti a pünkösd, amikor idén is sokfelé megtelnek a szállodák, de mi a helyzet a nyár többi hónapjával, hogyan alakulnak a szállodák foglaltsági adatai? Milyen árakra számítsanak azok, akik ezután foglalnak?

Biztatóak a balatoni szállodák foglaltsági adatai

Forsthoffer Ágnes, a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének (MSZÉSZ) balatoni régióvezetője a Magyar Nemzetnek arról számolt be, hogy

a régióban a szállodák kihasználtsága a nyári hónapokban jelenleg átlagosan 50 százalék körül áll. Ez ugyan azt jelenti, hogy vannak még szabad kapacitások, de már igyekezni kell, ha valaki kedvezőbb áron szeretne foglalni.

A teljes cikket a Magyar Nemzet oldalán olvashatják, IDE KATTINTVA!