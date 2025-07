Már 30 ezer tagja van a Digitális Polgári Köröknek + videó

Megosztás itt:

Új együttműködést jelentett be a civil szféra képviselőivel a miniszterelnök. Orbán Viktor a tusnádfürdői beszédében kiemelte: cél, hogy digitálisan is újraszervezzék a közösségeket és hogy megvédjék a magyarság kultúráját és identitását az online térben is.

A honlapon már fent vannak az egyes számú Digitális Polgári Kör tagjai. Orbán Viktor mellett Miklósa Erika, Baji Balázs, Schmidt Mária és Dopeman csatlakozott.

Pityinger László szerint a Digitális Polgári Kör egy alternatívát mutat a Tisza párt virtuális erőszakával szemben.

Pócza István, a Batthyány Lajos alapítvány programigazgatója szerint a Digitális Polgári Körökkel a kormány az online térben is felül akarja múlni a Tisza pártot.

Fotó: A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által 2025. július 26-án közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök (k) az egyes számú Digitális Polgári Kör tagjaival a Karmelita kolostorban. MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán